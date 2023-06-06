لماذا هيمن الحزن على مواضيع مسابقة القصة القصيرة في سيدني؟

Key Points توزيع جوائز مسابقة القصة القصيرة في سيدني التي يرعاها المنتدى الثقافي الأسترالي العربي

شارك في المسابقة 56 متسابق من مختلف الولايات الأسترالية

ذكرت البروفيسورة أن قطف ثمار مسابقة القصة القصيرة سيكون في الثامن عشر من حزيران

يُقيم المنتدى الثقافي الأسترالي العربي في سيدني فعالية للاعلان عن نتائج وتوزيع جوائز مسابقة القصة القصيرة التي كتبها طلاب مدارس متعددة في سيدني باللغتين العربية والانكليزية وذلك يوم الأحد الموافق الثامن عشر من حزيران يونيو الجاري.



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وشارك في المسابقة 56 متسابق من مختلف الولايات الأسترالية. وبالاضافة إلى توزيع الجوائز والميداليات للفائزين والمشاركين، يتخلل الحفل أيضا فقرات ترفيهية وترويقة لبنانية. كما يستعد المنتدى الثقافي الأسترالي العربي لعقد مؤتمر دولي يضم مفكرين ومؤرخين من داخل وخارج أستراليا في شهر أيلول سبتمبر المقبل.



Professor Amira Issa, President of Australian Arab Cultural Forum

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وذكرت البروفيسورة أميرة عيسى رئيسة المنتدى الثقافي الأسترالي العربي ان "قطف ثمار مسابقة القصة القصيرة سيكون في الثامن عشر من حزيران يونيو الجاري بمركز لورنيا المجتمعيLurnea Community Hub من الساعة العاشرة والنصف ولغاية الساعة الثالثة عصرا. ويتضمن الحفل استقبال كل المتسابقين على ترويقة سحلب وأكل شرقي وبعدها نبدأ بالاعلان عن نتائج المسابقة والفائزين والتكريم".



وأضافت البروفيسورة أميرة، لبرنامج أستراليا اليوم، "كتب المتسابقون عدة مواضيع حزينة سواء بالعربي أو بالانكليزي وحتى عند المراهقين وليس فقط الشباب. الجميع يكتب عن الحزن والمعاناة. فنحن نسعى السنة المقبلة الى دراسة محتوى قصص المتسابقين التي عددها 56 قصة ونعمل استشارات مع علماء نفس لمتابعة هذه القصص. وسيكون هذا مشروعنا للسنة المقبلة."



وأشارت إلى ان القصص تتحدث عن معاناة دائمة لان أغلب المشتركين قادمين من مناطق الشرق الأوسط وعاشوا صدمات نفسية فأنعكس هذا على كتاباتهم.





وتابعت "نحاول هذا العام جعل المشتركين سعداء بالجوائز المالية للأوائل وميداليات لكل المتسابقين.





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