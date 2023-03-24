الفنانة الأسترالية لينا صارو تتحدث عن ذكريات الإحتفاء بعيد النوروز بالعراق

يحتفل الملايين من الأكراد والفرس والبشتون وغيرهم في 21 آذار/مارس من كل عام بعيد نوروز الذي يعني "اليوم الجديد"، ويعتبر عيد رأس السنة لدى هذه القوميات.



Singer Lina Saro ويعتبرمعظم المحتفين النوروز بمثابة عيد ديني أو ثقافي منذ مئات السنين، لكنه أخذ طابعاً قومياً عند الأكراد، خاصة في العصر الحديث.





وعن النوروز وعن طقوس الاحتفاء به، تحدثت المطربة لينا صارو إلى أس بي أس عربي 24، مستذكرة مظاهر الاحتفاء به في بلدها الأم العراق





كنا نجاور في العراق الأكراد، ونحتفل معهم بعيد النوروز عبر الغناء والقيام برحلات إلى أحضان الطبيعة





وأضافت لينا بأن الزينة والاحتفاء بعيد النوروز لم تكن تقتصر على الأكراد فحسب بل شملت أيضا القوميات الأخرى من أصدقائهم ومعارفهم





يرتدي الأكراد الزي الكردي وكنا نشاركهم الفرحة وتزدان الشوارع بمظاهر الفرحة بمناسة النوروز والاحتفال بالربيع

وأضافت لينا أن كل الطوائف كانت تحتفي عبر رقصات الدبكة والغناء.



ويذكر أن الفنانة لينا صارو غنت أيضا باللغة الكردية خلال الأعراس والاحتفالات



وتحدثت لينا أيضا أنها بصدد التحضير الى أغان باللغات العربية والآشورية والكلدانية.



توجهت لينا بالتبريكات لمحبيها بمناسبة رمضان والنوروز وعيد الفصح ورأس السنة الآشورية











