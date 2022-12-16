أس بي أس عربي۲٤

الفنان ماهر جاه: يصفني البعض بالفوقية وهذه أسباب نجاحاتي

أس بي أس عربي۲٤

maher Jah.jfif

Singer Maher Jah

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نشر في: 16/12/2022 2:10pm, آخر تحديث: 16/12/2022 2:20pm
By Sanae Ouahib
تقديم: Bayt Al Mazzika
المصدر: SBS

الفنان ماهر جاه: أغنية " بلا أصل " خطوة محسوبة وكنت أتوقع نجاحها

نشر في: 16/12/2022 2:10pm, آخر تحديث: 16/12/2022 2:20pm
By Sanae Ouahib
تقديم: Bayt Al Mazzika
المصدر: SBS
ماهر جاه المعروف بأبو جبل اسم تم ترديده مؤخراعلى مواقع التواصل الاجتماعي وهو اسم يحمل إعجاب البعض وانتقادات البعض الآخر.
وفي إطار جولة فنية في أستراليا، أحيي حفلات في كل من مدينتي أديلايد وسيدني.
التقى برنامج بيت المزيكا بماهر الذي تحدث عن مشواره الفني وعن مواضيع أخرى ذات الصلة.
تحدث ماهر عن نشأته في حصبيا بجنوب لبنان وعن دراسته وعن إقامته بدبي ثم عودته إلى بلبنان.
درست الهندسة المدنية وشاركت في استوديو الفن مع سيمون الأسمر
يرى ماهر أن سبب استمراريته في الغناء هو مثابرته واصراره على تحقيق النجاح
الفن يقتضي من الفنان عدة عوامل لكي يتكمن من تحقيق النجاح
وفي رد عن السؤال بشأن وصمه من قبل البعض بالفوقية، قال ماهر
أنا شخص واثق من نفسي وأعمالي تتحدث عني
أما عن أغانيه، تحدث ماهر عن أغنية " بلا أصل" التي توقع لها النجاح.
على المطرب الجيد التكهن بمدى نجاح الأغنية قبل إصدارها ومن المستبعد أن يرجع نجاح أية أغنية إلى الحظ
وفي الختام، تحدث ماهر عن إعجابه بأستراليا ونظامها وبالجالية العربية في أستراليا.

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