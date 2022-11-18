الفنان السوري معاذ إدريس: هكذا أثر صوتي على صانعي القرار بالولايات المتحدة

معاذ إدريس اسم تم ترديده مؤخرا بالقنوات التلفزيونية والإذاعات العربية في العالم خاصة بعد أن حصدت أغنيته "صارف ومكلف" أعلى نسب مشاهدة واستماع خلال الأسابيع القليلة الماضية.



عن حياته ونشاطه الفني والاجتماعي والساسي، تحدث معاذ بصفة حصرية الى برنامج بيت المزيكا.



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تحدث معاذ أولا عن نشأته في جبلة بمحافظة اللاذقية والمملكة العربية السعودية عاش مع والديه وعائلة تعشق الفن.



والدي شاعر ووالدتي أستاذة بالجامعة نشأت في بيت يحب الأدب والفن وكانت والدتي تتوقع أن أكون خطيبا

درس معاذ بالجامعة وأيضا بمعهد الموسيقى العربية بدمشق وتتلمذ على يد العازف السوري المعروف عبد الهادي بقدونس ثم هاجر بعدها إلى الولايات المتحدة الأمريكية



ذهبت إلى الولايات المتحدة الأمريكية لزيارة أختي فأعجبت بالحياة هنا وقررت العيش بها

أما عن حياته الفنية، تحدث معاذ عن فوزه في برنامج " أجمل صوت" على تلفزيون MBC ليصدر بعدها ألبومه الأول من توزيع روتانا ثم ألبوم آخر مع شركة خيول لينقطع لمدة 10 سنوات عن الغناء لإنشغاله بالسفر



بعد أن حققت ألبوماتي النجاح في العالم العربي، انشغلت بالسفر والمغامرة والحب وانقطعت عن الغناء لمدة 10 سنوات

ومن المؤكد أن اللقاء مع معاذ لن يفوت الحديث عن أغنيته التي لقيت نجاحا كبيرا وهي صارف ومكلف وهي من كلمات الشاعر محمد الجمال وألحان مايكل صفوت



أغنية أحببتها وقررت غناءها فور سماعها من مؤلفها مهندس الكلمة محمد الجمال وهي من ألحان مايكل صفوت

وأضاف معاذ أن على الفنان في أستراليا أو غيرها من بلاد المهجرالتشبت بحلمه والتواصل مع محبي الفن عبر مواقع التواصل الاجتماعي



المسافة الكبيرة ما بين أمريكا والعالم العربي لم تقف أمام نجاحاتي أو نجاح أي فنان يتوق إلى الشهرة والتميز

تطرق معاذ أيضا خلال حديثه عن نشاطاته الاجتماعية والسياسية والتي أدت من خلال منظمة Arab America Foundation إلى الضغظ على الحكومة الأمريكية لكي تجعل من شهر نيسان شهرالإحتفاء بالثقافة العربية.



شُرفت باختياري سفيرا لمنظمة Arab America Foundation"



لا تنحصر أعمال معاذ في إصدار أغان عاطفية بل شملت أيضا أعمالا وطنية حيث كان أول مطرب أجنبي يترجم النشيد الوطني الأمريكي إلى اللغة العربية ويؤديه ليحصد عدة جوائز وطنية.





