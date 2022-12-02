عمر الشعار يوجه رسالة من أستراليا:"ما تستمعون له بعيد كل البعد عن الفن الشعبي وسأتخذ الإجراء القانوني اللازم"

النقاط الرئيسية: عمر الشعار مطرب سوري من مدينة تلكلخ التابعة لمحافظة حمص السورية، بدأ مشواره الفني في سن مبكر

أحب عمر الشعار الموسيقى والفن والعمل في هذا المجال وتعلم الموسيقى والعزف على آلة العود

أطلق الفنان عمر الشعار رسالة عبر أس بي أس عربي إلى الجاليات العربية وإلى جميع محبي الفن في البلاد العربية أنه على الجميع معرفة أن ما ينتشر الآن على أنه فن شعبي لا يمثل الفن الشعبي الأصيل

يكمل عمر الشعار جولته في أستراليا يتواجد لأول مرة لإحياء عدد من الحفلات في سيدني وملبورن

الفنان عمر الشعار هو مطرب سوري من مدينة تلكلخ التابعة لمحافظة حمص السورية، بدأ مشواره الفني في سن مبكر، حيث إنه صعد على المسرح لأول مرة في عمر ال 14 عاماً.



تحدث الفنان عمر الشعار عن أول تجربة له في الغناء والتي كانت مجرد صدفة، ففي إحدى الحفلات طلب منه الغناء أمام الحضور، وكان لهذه الدقائق القصيرة تأثير كبير على الحضور، فأصبح أبناء المنطقة يطلبون الشاب عمر للغناء في مناسباتهم.







أحب عمر الشعار الموسيقى والفن والعمل في هذا المجال مما جعله يتعلم الموسيقى والعزف على آلة العود، وأطلق أول أغنية خاصة له تحت عنوان ( جتني تتمايل وتنود )، وأطلق حينها الأغنية عن طريق الكاسيت، ولاقت الأغنية ناجحاً محلياً.







وتميز الفنان عمر الشعار بغناء اللون الشعبي، فأكمل مشواره الفني وأطلق العديد من الأغاني خلال سنوات طويلة، نذكر منها عيون السواهي – دلالي دلالي – الحب جنون – كل يوم أقول اليوم – يا عسكري ويا جندي- حلوة ويانونا وغيرها من الأغاني التي لاقت نجاحاً كبيراً في العالم العربي ويرددها العديد من الفنانين في حفلاتهم.







كما أتقن فن العتابا والميجانا وأغاني الدبكة الشعبية، حتى بات يصنف واحدا من أجمل من يغني الأغنية الشعبية في سوريا.





ويقول عمر الشعار إنه يشعر بالسعادة والفخر عندما يسمع أغانيه في أنحاء العالم ومنتشرة بين الجاليات العربية المختلفة ويغنيها أكبر النجوم العرب.





ويختار عمر الشعار أغانيه الخاصة بإتقان، حيث يبحث دائماً عن الكلام الجميل والسهل الفهم والقريب من القلب، وكذلك اللحن، بحيث يستطيع أي متلقي عربي على اختلاف اللهجات فهم الكلمات ومعنى الأغنية.





ويقول الفنان عمر الشعر إن أغنية دلالي دلالي من الأغاني المحببة جداً له، وذلك بسبب نجاحها الكبير وانتشارها الواسع.



دلالي دلالي مستمرة بالنجاح منذ أكثر من 6 سنوات، حيث تردد في أغلب الحفلات حتى يومنا هذا

يحاول الفنان عمر الشعار الحفاظ على الأغنية الشعبية السورية باختياراته، حيث يقول إن الفن الشعبي يتعرض إلى موجة من الفنانين الذين يسوقون الكلام المسيء على أنه أصل الأغنية الشعبية، بينما يقول عمر الشعار إن هذه الأغاني بعيدة كل البعد عن الفن الشعبي السوري أو اللبناني.





"الفن الشعبي فن راقي وجميل وأثبت جدارته في كافة البلدان العربية"





وأطلق الفنان عمر الشعار رسالة عبر أس بي أس عربي من أستراليا إلى الجاليات العربية وإلى جميع محبي الفن في البلاد العربية، حيث يقول إن على الجميع معرفة أن ما ينتشر الآن على أنه فن شعبي، لا يمثل الفن الشعبي الأصيل، وخصوصاً استخدام كلام مسيء يخدش الحياء.



من غير المقبول بعد سنوات الطويلة من الفن العربي الذي قدمه كبار المطربين العرب، أن يشوه بهذا الكلام المبتذل

يعتبر عمر الشعار أن صعوبة العمل على بعض مواقع التواصل الاجتماعي المحجوبة في سوريا، تجعل من الصعب عليه مواكبة باقي الفنانين العرب، ولكن يحاول الآن أن يكون أكثر حضوراً ومواكبة التطبيقات الأكثر اِنْتِشَارًا في هذه الأيام.





أجرى الفنان عمر الشعار العديد من الحفلات في ملبورن وسيدني، والتي لاقت نجاحاً كبيراً وحضورا جماهيريا كبيرا، مما يسعد الفنان عمر الشعار ويشعره بفرح كبير وفخر بما يقدمه.





"كباراً وصغاراً يرددون أغنياتي في الحفلات، مع العلم أنه من الصعب جداً أن يترك الفنان بصمته الخاصة في زمننا هذا وفي ظل العدد الكبير من الفنانين على الساحة الغنائية"





وأشار الفنان عمر الشعار أن إحدى الفنانات قامت مؤخراً بسرقة إحدى أغانيه حيث أطلقت أغنية خاصة بعمر الشعار ونسبتها لنفسها.



يوجد كاتب وملحن وموزع ومطرب بذلوا مجهوداً كبيراً لإنتاج هذه الأغنية، ومن غير اللائق إهدار حقهم، وعند عودتي إلى سوريا سنتخذ الإجراء القانوني المناسب

ويكمل عمر الشعار جولته في أستراليا حيث لا يزال لديه العديد من الحفلات في ملبورن وسيدني، كما سيتوجه إلى دبي لإحياء حفل هناك، وليعود بعدها إلى سوريا للاحتفال بعيد رأس السنة في محافظة حمص.





وفي الختام، توجه بالشكر إلى جمهوره في أستراليا ولكل أصدقائه الذين سعوا لإستقباله وتنظيم حفلاته.





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