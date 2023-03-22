الهجرة الماهرة الى المناطق الإقليمية: هل تعتبر الوجهة الأولية للعمل والاستقرار في استراليا؟

النقاط الرئيسية: تعتمد دائرة الهجرة في استراليا سياسة التوزيع السكاني لتفادي الاكتظاظ في المدن الكبيرة

تقدم الحكومة الأسترالية حوافز لجذب اليد العاملة الماهرة للعمل في هذه المناطق الإقليمية في استراليا

تفرض دائرة الهجرة على المتقدمين بالعمل في مهنة محددة والسكن في مناطق إقليمية محددة وفق شروط حازمة

يتألف التعريف الإقليمي للمناطق من فئتين ويقدم حوافز إقليمية للمهاجرين المهرة الذين يهاجرون إلى مواقع مصنفة على أنها مدن ومراكز إقليمية رئيسية.





استهل وكيل الهجرة دكتور طلعت أبو زيد حديثه ضمن برنامج Good morning Australia بتعريف المناطق الإقليمية اذ يقول:





" المناطق الإقليمية ليست بعيدة عن التطور وليست نائية، وهذا التصنيف هو بقصد استقطاب الهجرة والتوزيع السكاني"





يقول أبو زيد:





تعتمد استراليا سياسة التوزيع السكاني لتفادي الاكتظاظ في المدن الكبيرة

يشرح أبو زيد أن التصنيف يقسم المناطق الى فئتين وهي على الشكل التالي:





الفئة 2 تتضمن "المدن والمراكز الإقليمية الرئيسية" في بيرث، وأديلايد، وجولد كوست، وصنشاين كوست، وكانبيرا، ونيوكاسل/وبحيرة ماكواري ، وولونجونج/ إيلاوارا، وجيلونج، وهوبارت.





الفئة 3 تتضمن المراكز الإقليمية والمناطق الإقليمية الأخرى، كما وتتمتع إمكانية الوصول إلى 11200 مكان إقليمي مخصص، وأولوية معالجة التأشيرات الإقليمية، وقائمة المهن الإقليمية.





تتمتع الفئة 2 بأولوية معالجة التأشيرات الإقليمية، الوصول إلى قائمة المهن الإقليمية ووظائف أكثر مقارنة بالقوائم غير الإقليمية.





هذا وسيكون الخريجون الدوليون الحاصلون على بكالوريوس أو مؤهل أعلى من حرم جامعي إقليمي لمؤسسة مسجلة، مؤهلين للحصول على سنة إضافية في أستراليا بتأشيرة عمل بعد الدراسة.





يشرح أبو زيد أن دائرة الهجرة تحرص على استقطاب يد عاملة ماهرة تنعش الاقتصاد في المناطق الإقليمية اذ تخصص تأشيرات محددة خصيصًا لهذه المناطق. أما بالنسبة لقائمة المهن المطلوبة خصيصًا لهذه المناطق فهي طويلة جدًا بحسب فئة التأشيرة. في هذا الإطار يقول:





"هناك اكثر من 650 مهنة لتأشيرة صاحب العمل الماهرة، 212 مهنة لتأشيرة الأسرة الإقليمية الماهرة اما الهجرة الإقليمية المكفولة فتتضمن اكثر من 650 مهنة".





ورغم الحوافز التي تقدمها الحكومة لجذب اليد العاملة الماهرة للعمل في هذه المناطق والتي قد تفتح طريق الاستقرار الدائم في استراليا، الا ان التقدم على هذه التأشيرات ليس بالأمر السهل:





تفرض دائرة الهجرة على المتقدمين بالعمل في مهنة محددة والسكن في مناطق إقليمية محددة وفق شروط معقدة ليست بالأمر السهل





من بين الحوافز التي أشار اليها أبو زيد منح نقاط إضافية عند التقدم لطلب الإقامة الدائمة في حال الدرس او العمل في المناطق الإقليمية.





وفي حال عدم شغور فرصة عمل في المهنة المحددة التي على اساها أعطيت التأشيرة، هل تلغى التأشيرة ام يتم السماح بالانتقال من المناطق الإقليمية الى وجهة أخرى؟





الإجابة في هذه المقابلة مع د. طلعت أبو زيد في الملف الصوتي المرفق بالصورة أعلاه.





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