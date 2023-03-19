"حتى في علاجي من السرطان كنت اضحك وامازح زوجي": في اليوم العالمي للسعادة، ما هو سر السعادة؟

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Najah Khattar Azar with her husband Tony and her children John & Annie

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يحتفل في اليوم الدولي للسعادة في 20 آذار/مارس من كل سنة بمبادرة من الجمعية العامة للأمم المتحدة نظرًا لأهمية السعادة والرفاه في حياة البشر، وبهدف اتخاذ مقاصد عملية في السياسة العامة لتعزيز العدالة الاجتماعية وفرص العيش الكريم. في اليوم الدولي للسعادة، وفي كل يوم، كيف تختار السيدة نجاح عازار السعادة حتى وسط رحلتها مع مرض السرطان؟

النقاط الرئيسية:
  • حددت الجمعية العامة في 12 تموز/يوليو 2012، اليوم الدولي للسعادة في يوم 20 آذار/مارس واضعة السعادة والرفاهية كأهداف وتطلعات عالمية في حياة البشر في جميع أنحاء العالم والعالم
  • انطلق هذا اليوم كمبادرة من الأمم المتحدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة معترفة بأهمية الاعتراف بها في أهداف السياسة العامة
  • اختارت السيدة نجاح عازار السعادة كقرار يومي رغم اصابتها بمرض السرطان ووسط كل التحديات متمسكة بالإيمان، السلام الداخلي والقناعة
قيل إن السعادة تنبع من الداخل وإن السعادة خلاقة في خلق الموارد وان في غيابها لأنها إصرار داخلي على رؤية ما هو الاجمل في الحياة.

تقر الجمعية العامة للأمم المتحدة الحاجة إلى نهج أكثر شمولًا وتساويًا وانصافًا للنمو الاقتصادي لتعزيز التنمية المستدامة، والقضاء على الفقر، ونشر السعادة والرفاه بين كل الناس.

يختلف تعريف السعادة بين الأشخاص، والاختلاف يكمن في الخبرة الإنسانية. عرّفت السيدة نجاح خطار عازار السعادة بأنها ثمرة الإسلام، الايمان والقناعة.

خطار الزوجة، الام والجدة التي لا اتخذت الفرح قاعدة حياة لها، تعمل في القطاع الصحي وتعاين بشكل يومي آلام الناس ورغم ذلك لا تفارق البسمة ثغرها.
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Najah Azar with her daughter Annie & son John

عن السعادة تقول:

السعادة هي من الداخل والغيرة تسرق الفرح على عكس القناعة تمامًا

هي التي يبدأ نهارها عند الخامسة فجرًا وتنطلق الى عملها لتعود الى بيتها وتشرع القلب لأولادها، تقول:

" طالما عائلتي مجموعة، فالفرح رفيقي. ابنتي تزورني يوميًا، وزوجة ابني هي كابنتي وزوجي طوني هو رفيقي"

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ورغم أن مرض السرطان عصف بها في السابق، الا نها بقيت متماسكة ومتمسكة بالإيمان الذي تعتبره مصدر قوتها مخفية الامر عن عائلتها لفترة الى حين بدء العلاج. تروي ممازحة كيف نقلت خبر إصابتها في كثير من الفكاهة لأولادها وزوجها الذي كاد ان يغمى عليه اذ تقول:

"كتمت الامر في البداية، ولكنني وضعت هذا الحِمل الثقيل في يدي صديقتي انطوانيت وحين أتت الساعة لإخبار العائلة مع بدء العلاج، لجأت الى الضحك حتى في الوقت العصيب".

وتتابع قائلة:

زوجي كاد ان ينهار فمازحته قائلة هل انا الشخص المصاب بالسرطان ام انت؟
وفيما يئن العالم من عدم اليقين، تصدّرت فنلندا قائمة أسعد دولة في العالم وللسنة الخامسة على التوالي، وفقًا لتصنيفات تقرير السعادة العالمي الذي يعتمد بشكل كبير على التقييمات الحياتية لاستطلاع غالوب العالمي وبيانات المسح العالمية من الناس في حوالي 150 دولة.

هذا وكشف تقرير السعادة العالمي لعام 2022 الذي نشرته شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة، تصدّر لبنان المرتبة الأولى عربياً بين البلدان الأقل سعادة، وجاء الأردن في المرتبة الثانية عربياً بين اقل الدول العربية على مؤشر السعادة، ليكون ثاني أتعس الدول العربية بعد لبنان.

هي التي تتخذ الفرح قرارًا، ما الذي لا تقوى عليه وما الذي يسرق فرحها؟ وما الطرائف التي باحت بها عن فترة علاجها الكيميائي؟

الإجابة مع السيدة نجاح خطار عازار في الملّف الصوتيّ أعلاه.

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