دراسة جديدة: قلة النوم تؤدي إلى تدني الصحة البدنية والنفسية بين الشباب الأستراليين

أفاد ستون بالمائة من ألف ومائتين شاباً وشابة شملهم الاستطلاع، أنهم يعانون من النوم غير المنتظم والثلث ينامون أقل من سبع إلى تسع ساعات في الليلة وهي مدة النوم التي يوصي بها الأطباء.





لقد عانى إدموند كولمان من مشاكل في النوم منذ كان في أوائل العشرينات من عمره ويعمل الشاب البالغ من العمر25 عاًما في مجال الضيافة في ملبورن بالإضافة إلى دراساته العليا. يقول إدموند أنه من الصعب اتباع عادات نوم جيدة، بسبب العمل لوقت متأخر ودراسته التي تبدأ في الصباح الباكر، كما أنه يعتقد أن مشاهدته لبرامج التلفزيون أو الأفلام قبل النوم يسبب له الأرق.





وجدت الأبحاث المنشورة في المجلة الأسترالية والنيوزيلندية للصحة العامة ٍفي ١٩ يوليو/ تموز، أن واحد من كل أربع شباب أستراليين لا يحصلون على قسط كاف من النوم.





شارك أكثرمن١٢٠٠ شابا ً وشابة، تبلغ أعمارهم ٢٢ عاماً، في هذه الدراسة التي ركزت على جودة النوم بناء ًعلى عوامل تشمل مدة النوم وانتظامه، وسرعة الاستغراق في النوم والحصول على قسط كاف من النوم.





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وجدت الدراسة أن قلة النوم كان لها آثار غير مباشرة مثل ضعف الانتباه أثناء النهار كما أنها تعد أيضا ً مؤشرا ً قويا ً على انخفاض الصحة النفسية والبدنية.



الأستاذ المساعد تيري سليفين هو الرئيس التنفيذي لمجموعة Public Health Association التي تصدر مجلة أستراليا ونيوزيلندا للصحة العامة يقول أن نتائج الدراسة لها آثار كبيرة على صانعي السياسات في مجال الصحة العامة وينصح باتباع نظام غذائي صحي وممارسة النشاط البدني وبذل المزيد من الجهد لمساعدة الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات في النوم.





يعمل الشباب خارج ساعات العمل الاعتيادية Source: Getty



ويقول البروفيسور سليفين أن النظام الغذائي يؤثر أيضاً على جودة النوم، كما ينبغي اتباع عادات نوم جيدة والحفاظ على روتين نوم منتظم، مثل الالتزام بمواعيد ثابتة للنوم والاستيقاظ.





وللحصول على نوم هانىء تنصح الدراسة بممارسة النشاط البدني أثناء النهار، واتباع روتين ليلي لتقليل وقت التعرض لشاشات الأجهزة الإلكترونية قبل النوم بنحو ساعة على الأقل.





لمعرفة المزيد عن نتائج وتوصيات هذه الدراسة استمعوا إلى الملف الصوتي أعلى الصفحة.





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