ُِِ"كي لا يضيع صوتكم": دليلكم حول الاستفتاء من مفوضية الانتخابات الأسترالية

Three-way split image. On the left are people holding placards reading Vote Yes!, in the centre is a hand holding a voting form above a ballot box and on the right are people holding placards reading Vote No.

.How to vote in the 2023 REFERENDUM Source: SBS

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بهدف تمكين كل مواطن للوصول الى المعلومات بالشكل الواضح والصحيح، وتفاديًا للمعلومات المضللة تبادر المفوضية الأسترالية للانتخابات بالتوجه للناخبين الاستراليين للتأكد من تسجيلهم واستعدادهم للتصويت من خلال الموارد متعددة اللغات المتاحة على الموقع الرسمي للمفوضية. توفر المفوضية المعلومات في 34 لغة بالتعاون مع وسائل كدليل حول كيفية التصويت مع بدء العكسي لليوم التاريخي المنتظر في استفتاء 2023 يوم السبت 14 تشرين الأول/أكتوبر، بما في ذلك المواطنين الجدد والناخبين من خلفيات ثقافية ولغوية متنوّعة، للتأكد من أنهم مسجّلون ومستعدون للتصويت.

استفتاء تاريخي سيعطي كل استرالي بالغ الحق في قول نعم ام لا على مقترح تعديل الدستور لمنح صوت للسكان الأصليين، حيث قدمت الحكومة مشروع قانون لتعديل الدستور الأسترالي بما يؤدي لمنح السكان الأصليين صوتاً في البرلمان.
 
Voting Centre Source: AEC
Voting Centre Source: AEC Credit: AEC
قال مفوّض الانتخابات Tom Rogers إن كل مواطن بلغ الثامنة عشرة وما فوق ملزَم بموجب القانون بالتسجيل والتصويت في أول استفتاء منذ ما يقرب من ربع قرن:

"إذا لم يكن الأستراليون متأكدين من وضع تسجيلهم، ينبغي عليهم زيارة
موقع مفوضية الانتخابات الأسترالية
(AEC) والتأكّد من تحديث تفاصيلهم."

هل يختلف الإدلاء بالصوت في الاستفتاء عن الانتخابات الفدرالية؟ وما هي خيارات التصويت بما في ذلك التصويت المبكر؟

الإجابة في هذه المقابلة مع المتحدثة باسم المفوضية الأسترالية للانتخابات هالة أبو الصيصان، في التسجيل الصوتي أعلاه.

ابقوا على اطلاع على استفتاء صوت السكان الأصليين لعام 2023 عبر شبكة أس بي أس، بما في ذلك آراء السكان الأصليين من خلال قناة NITV.



قوموا بزيارة 
منصة أس بي أس لاستفتاء "الصوت"
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مركز استفتاء "الصوت" على SBS On Demand


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