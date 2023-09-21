ُِِ"كي لا يضيع صوتكم": دليلكم حول الاستفتاء من مفوضية الانتخابات الأسترالية

استفتاء تاريخي سيعطي كل استرالي بالغ الحق في قول نعم ام لا على مقترح تعديل الدستور لمنح صوت للسكان الأصليين، حيث قدمت الحكومة مشروع قانون لتعديل الدستور الأسترالي بما يؤدي لمنح السكان الأصليين صوتاً في البرلمان.







Voting Centre Source: AEC Credit: AEC قال مفوّض الانتخابات Tom Rogers إن كل مواطن بلغ الثامنة عشرة وما فوق ملزَم بموجب القانون بالتسجيل والتصويت في أول استفتاء منذ ما يقرب من ربع قرن:





"إذا لم يكن الأستراليون متأكدين من وضع تسجيلهم، ينبغي عليهم زيارة موقع مفوضية الانتخابات الأسترالية (AEC) والتأكّد من تحديث تفاصيلهم."





هل يختلف الإدلاء بالصوت في الاستفتاء عن الانتخابات الفدرالية؟ وما هي خيارات التصويت بما في ذلك التصويت المبكر؟





الإجابة في هذه المقابلة مع المتحدثة باسم المفوضية الأسترالية للانتخابات هالة أبو الصيصان، في التسجيل الصوتي أعلاه.





ابقوا على اطلاع على استفتاء صوت السكان الأصليين لعام 2023 عبر شبكة أس بي أس، بما في ذلك آراء السكان الأصليين من خلال قناة NITV.









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