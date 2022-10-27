منتخب أستراليا لكرة القدم ينتقد "سجل حقوق الإنسان في قطر" ويدعوها لتشريع علاقات المثليين

النقاط الرئيسية 16 لاعبا نشروا شريط فيديو دعوا فيه قطر إلى تشريع علاقات المثليين

الشيخ تميم ينتقد تعرض قطر "لحملة بلغت حد الافتراء" منذ فوزها بتنظيم البطولة

جدل في بريطانيا بين وزير الخارجية ومسؤولين حول قطر

انتقد منتخب أستراليا لكرة القدم والمعروف بالسوكاروز والمشارك في بطولة كأس العالم المقامة في قطر، ما اسماه سجل قطر في حقوق الانسان، ودعا إلى معالجة حقوق العمال المهاجرين وتشريع علاقات المثليين.



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رسالة السوكاروز جاءت على شكل فيديو شارك فيها 16 لاعبا ، ودعمتها منظمة فوتبول استراليا التي أصدرت بيانا منفصلا أشارت فيه الى ما اسمته "معاناة" العمال وعائلاتهم التي سببتها البطولة، وقالت إنه لا يمكن تجاهلها.





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وفي تعليق على هذا الموقف قال وزير الخزانة الأسترالي جيم شالمرز "أشعر بالفخر كأسترالي وسوف أتابع فريق السوكاروز عن قرب أكثر في مبارياتهم ضمن كأس العالم الآن".





وكان أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في قال في افتتاح دور الانعقاد العادي لمجلس الشورى القطري يوم الثلاثاء إن قطر تعرضت منذ أن نالت شرف استضافة كأس العالم لحملة غير مسبوقة لم يتعرض لها أي بلد مضيف، وإنها تعاملت مع الأمر في البداية بحسن نية، وأضاف "ولكن ما لبث أن تبيّن لنا أن الحملة تتواصل وتتسع وتتضمن افتراءات وازدواجية معايير حتى بلغت من الضراوة مبلغًا جعل العديد يتساءلون للأسف عن الأسباب والدوافع الحقيقية من وراء هذه الحملة".



من جهته طلب وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي من مجتمع الميم "احترام" الدولة المضيفة خلال البطولة وقال إن على مشجعي كرة القدم من مجتمع الميم، الذين سيحضرون كأس العالم في قطر، أن يظهروا "القليل من المرونة والحلول الوسط". مما أثار انتقادات له من داخل الحكومة البريطانية.



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ودعا كليفرلي في مقابلة مع محطة إل بي سي المحلية، يوم الأربعاء، المشجعين الذين يسافرون من إنجلترا وويلز إلى "احترام الدولة المضيفة"، حيث يُعد النشاط المثلي غير قانوني في قطر.





في غضون ساعات، قال المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء إنه لا ينبغي أن يُتوقع من مشجعي مجتمع الميم "التنازل عن هويتهم"، إذا قاموا بزيارة قطر لمشاهدة كأس العالم.





ووصف حزب العمال تصريحات كليفرلي بـ "الصادمة".





وكرّر وزير الخارجية رسالته، في مقابلة مع سكاي نيوز، وقال "هذه دول إسلامية، لديهم نقطة انطلاق ثقافية مختلفة جدا عنا. أعتقد أنه من المهم عندما تكون زائرا لبلد أن تحترم ثقافة الدولة المضيفة".





وجاءت تصريحات كليفرلي في الوقت الذي منع فيه المسؤولون القطريون الناشط البريطاني بيتر تاتشيل، من تنظيم احتجاج داعم لحقوق المثليين في الدوحة يوم الثلاثاء.





وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش اتهمت الشرطة القطرية بـ "القبض تعسفيا" على عدد من المثليين و"إساءة معاملتهم".





لكن قطر نفت القبض على أي شخص بسبب توجهه الجنسي.



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وكانت المنظمة الحقوقية قالت إنها "وثقت ست حالات من الضرب المبرّح والمتكرر، وخمس حالات من التحرش الجنسي في أقسام الشرطة خلال الفترة بين عامَي 2019 و2022" في قطر. ونوهت المنظمة الحقوقية، ومقرها الولايات المتحدة، إلى أن أحدث الحالات التي وثقتها كانت في سبتمتبر/ أيلول الفائت.





وفي حديث مع SBS Arabic24 قال الكاتب الصحفي المختص بالشؤون الرياضية رافق العقابي إن "كأس العالم هو دعوة للوحدة بين الشعوب" مذكرا ببطولات سابقة أقيمت في دول عديدة لم يكن تاريخها خاليا من انتهاكات عديدة.





وختم حديثه بالقول "البطولة قائمة وستنجح نجاحا منقطع النظير على رغم كل الانتقادات".





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