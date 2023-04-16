تعرفوا على موعد الكسوف الكلي للشمس في أستراليا

تستعد أستراليا هذا الأسبوع لاستقبال ظاهرة الكسوف الكلي للشمس والمقرر حدوثها يوم الخميس المقبل.





ووفقا لمعلومات مركز الأرصاد، فستحدث الظاهرة الفلكية يوم 20 إبريل/نيسان الجاري، أما بالنسبة للتوقيت المحلي فيختلف بحسب الولاية.





وأشارت وكالة الفضاء الأسترالية إلى أن أفضل موقع لمشاهدة الظاهرة بأمان هو في بلدة Exmouth ومنطقة Ningaloo الساحلية في شمال ولاية غرب أستراليا.





ويحدث الكسوف الكلي للشمس عندما يمر القمر بين الشمس والأرض ويحجب ضوئها بشكل كامل.





تحدثت بترا طوق وفارس حسن عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.





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