مما لا شك فيه ان الثياب او الازياء بشكل عام قد تطورت عبر التاريخ لتتجاوز الغرض الاساسي منها كستر الجسد وتوفير الحماية من الطقس. فقد اصبحت الازياء اليوم تحمل بين طياتها رسائلا جمالية وحضارية وحتى سياسية في بعض الاحيان





اطلق الشاب الاسترالي اللبناني الاصل ناثان داغر مؤخرا علامة تجارية لخط ازياء جمع فيها بين ارثه اللبناني والاصالة العربية وبين الحداثة وروح العصر واطلق على علامته التجارية اسن ابن مهاجر Son Of an immigrant





ابن مهاجر: علامة تجارية استرالية للأزياء تحتفي بالثقافة اللبنانية بنكهة عصرية وعن تفرد الاسم والرسالة التي يحملها، يقول ناثان داغر ان وصف المهاجر كان يستخدم في الماضي كمسبة في استراليا وهو يسعى عبر اطلاق هذا الاسم على منتجه الى منحه الفخر والتكريم الذي يستحقه. ويقول ناثان ان الفكرة راودته منذ الصغر عندما لاحظ عدم وجود ما يمثل ثقافته العربية في الثياب المتاحة في استراليا





لم يكن انتاج الازياء التي تعبر عن الثقافة العربية بلمسة عصرية امرا سهلا على ناثان داغر فقد احتاج الامر لكثير من العمل والجهد لتصنيع منتج يحقق رؤيتة . فاستعان ناثان بخطاط مصري معروف هو محمد هاشم الذي زينت حروفه العربية القمصان والمعاطف من تشكيلة "ابن مهاجر الاولى" وتطورت المنتجات بعد ذلك في عملية ابداعية يصفها ناثان "بالمجهود الجماعي" الذي ساهم في تحويل الحلم الى حقيقة



ابن مهاجر: علامة تجارية استرالية للأزياء تحتفي بالثقافة اللبنانية بنكهة عصرية



ورغم ان الجمهور الذي تستهدفه منتجاات ابن مهاجر الا ان ناثان تفاجأ باقبال غير العرب على ما يقدمه مما اعتبره تقديرا للثقافة العربية





وتم اطلاق منتجات ابن مهاجر او son of an immigrant عبر الاونلاين والاسواق الافتراضية، وهذه استراتيجية يقول ناثان انها تلائم الرسالة التي يسعى لتحقيقها فهو لا يسعى للتوسع التجاري بقدر ما يسعى لخلق مجتمع ييلتف حول الثقافة العربية ويحتقي بها. والى جانب التواجد على وسائل التواصل الاجتماعي كالفيسبوك والانستغرام يقوم ناثان داغر بعرض منتاجاته في عروض مؤقتة على الاسواق لتعريف الجمهور بمنتجاته



ابن مهاجر: علامة تجارية استرالية للأزياء تحتفي بالثقافة اللبنانية بنكهة عصرية



وبسؤاله عن السر وراء نجاحه في اطلاق عمله التجاري الخاص وتحويل ما بدأ بفكرة الى واقع ملموس، يجيب ناثان داغر ان السر يكمن في اخذ الخطوة الاولى وعدم الانتظار للوصول للكمال المنشود، فالفكرة تتطور على الارض بينما الانتظار قد يؤجل الحلم ويؤخره





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