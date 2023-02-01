لهواة الرحلات المميزة: هل جربتم الجولات السياحة الفلكية المذهلة في أستراليا؟

النقاط الرئيسية: هناك رحلات لأكثر من ليلة للتمتع بمشاهدة درب التبانة في منظر آخذ.

تتوافر في أستراليا مراصد عدة لعشاق الفلك ورصد النجوم.

تتميز أستراليا بنقاء سماءها فما عليك سوى السفر لساعتين أو ثلاث من أي مدينة لتجد سماء ليلية نقية.

إذا كنت مهتمًا برؤية النجوم، فلابد أن الفضول سيأخذك لمعرفة ماذا يكمن وراء الأضواء المتلألئة في سماء أستراليا ليلًا.



تتميز سماء أستراليا بالفرادة والجمال، فعبرها يمكنك بوضوح رؤية ما لا يمكنك رؤيته في أي مكان في العالم، كغيوم ماجلانThe Magellanic Clouds، والصليب الجنوبي Southern Cross."





في جنوب شرق أستراليا، وتحديداً في فصلي الخريف والشتاء يمكنك رؤية صليب أستراليا الجنوبي الشهير المكون من خمسة نجوم تشكل ماسة أفقية فيما تظهر غيوم ماجلان كغيمتين ضبابيتين قرب الصليب الجنوبي.



Credit: ABC News: Marcus Alborn ما يميز أستراليا هو نقاء سماءها فما عليك سوى السفر لساعتين أو ثلاث من أي مدينة أسترالية لنجد سماء ليلية نقية: سواء ما وراء Blue Mountains غرب سيدني، وغرب كوينزلاند، وخارج مدينة بيرث باتجاه الشرق مباشرة.





إن أجمل مكان يمكنك مر رؤية السماء هو الصحراء، حيث الهواء جاف جدًا وبارد جدًا والضوء شبه معدوم هناك.





وأفضل الشهور هما آب/ أغسطس وأيلول/ سبتمبر حين تكون مجرة درب التبانة فوق رأسك مباشرة بعد غروب الشمس في منظر آخذ.



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فيما تحتوي مناطق السكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس مجموعات نجمية متنوعة.





فشعوب الأمم الأولى كانوا من أوائل علماء الفلك الأستراليين، فتنقلهم ومعرفة أحوال الطقس كان يعتمد منذ عشرات الآلاف السنين على دراية فلكية. عبر قراءة سرعة وميض النجوم، حيث تشير الهالات حول القمر إلى أن المطر قادم.





"فيما توجد هناك بعض الأبراج السماوية المظلمة الفريدة وهي مساحات مظلمة بين النجوم ودرب التبانة. وهي مناطق من الغاز البارد والغبار حيث تولد النجوم. وفي تقاليد السكان الأصليين، ترسم هذه المساحات المظلمة صوراً لأشكال الحيوانات.





فيما تتوافر مراصد فلكية عدة في أستراليا توفر تجربة رائعة للأهالي و الأطفال وعشاق عالم الفلك.



Observatory Source: Pixabay هناك ثلاثة أماكن يمكنكم زيارتها في ثلاث ولايات:





متنزه "Warrumbungle National Park " الوطني في ولاية نيو ساوث ويلز.



مواقع نهر ماري في جنوب استراليا.



محمية The Jump-Upفي ولاية كوينزلاند.

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متنزه "Warrumbungle National Par







في Siding Spring يقع وأكبر تلسكوب في أستراليا، حيث تعتبر حديقة Warrumbungle National Park (NSW) ملاذ مراقبي النجوم وعلماء الفلك منذ الخمسينيات.





وتبلغ مساحة المتنزه 23312 هكتارًا في منطقة أورانا Orana في وقد أصبحت أول متنزه دولي لرصد السماء ليلاً في أستراليا عام 2016.





محمية نهر ماري في جنوب استراليا





تعتبر محمية River Murray (SA) "ريفر ماراي دارك سكاي" في جنوب أستراليا مكانًا خاصًا لأسباب عدة.





فهي تقع على بعد 100 كم شرقي أديليد، وتتميز بسماء لم تلوث بالإضاءة، مما يهيئ رؤية مثالية للنجوم، مع توفر مجموعة كبيرة من خيارات الإقامة، وجولات مشاهدة لعشاق رؤية النجوم والاستمتاع برؤية السماء المتلألئة.



Source: Getty / Getty images



The Jump-Up





قدمت Australian Age of Dinosaurs، غير الربحية طلبًا إلى جمعية Dark Skies في أواخر عام 2018 لتكون مكانا لرؤية السماء في أستراليا، وحصلت The Jump-Up (QLD) على ذلك بعد رصدها لوجود أماكن رائعة لم تتأثر بالتلوث الضوئي ورؤية النجوم بشكل مذهل.



وكن لا بد من الإشارة أنه مع نمو مدننا، فإن كثيراً من الضوء الصادر عنها يحجب رؤية النجوم فيما تعمل المنظمات المعنية غير الربحية على التقليل من التلوث الضوئي. لهذه السماء الرائعة المزينة بإضاءة الطبيعة الجميلة.





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