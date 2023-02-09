انطلاقًا من أستراليا: إصدار موسوعة عربية تجمع 7000 علامة بالهيروغليفية المصرية القديمة

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Credit: YOUSEF TAIBEH

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اتحد متخصصون وعشاق الثقافة الإنسانية في أستراليا وعواصم عالمية لإصدار موسوعة من عشرة مجلدات ستغطي جميع العلامات في الموضوعات الرئيسة.

النقاط الرئيسة:
  • ينوي الباحثون إنتاج رسوم المتحركة وقصص الأطفال مرئية لغرس حب علم المصريات في الجيل الجديد.
  • يعمل الباحثون على بناء قاعدة بيانات خاصة بالمحتوى لتكون متوفرة عبر تطبيق الهاتف والويب.
  • يتم تقديم دورات متخصصة بتعلم قراءة وكتابة الهيروغليفية وفك ألغاز التاريخ المصري القديم.
وقال يوسف طيبا الباحث في المشروع من شركة "طيبا للدراسات" ومقرها ملبورن في حديثه مع إذاعة أس بي أس عربي24: "نحن مجموعة من الباحثين من أستراليا وبعض عواصم العالم، جمَعنا حب المعرفة والحضارة المصرية العظيمة، لإطلاق هذا المشروع الثقافي".

وأضاف: " نحن فريق ناشئ متخصص في ترجمة الكتابات المصرية القديمة، ونتعاون لإجراء عدد من المشاريع الطموحة بما في ذلك تجميع قائمة علامات شاملة بالهيروغليفية؛ التي تغطي جميع العلامات التي تم تحديدها حتى الآن (حوالي 7000 علامة في المجموع)، بالإضافة إلى ترجمة (وإعادة ترجمة) الكتابات المهمة إلى جانب توثيق الصور للمواقع الأثرية والمتاحف في مصر. 
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تتكون الموسوعة من 10 مجلدات، وسيخصص المجلد الأول للمملكة الوسطى، بينما ستغطي المجلدات التسعة الأخرى جميع العلامات، مجمعة في الموضوعات الرئيسة تشمل الدولة الوسطى، الرجال ومهنهم، النساء ومهنهن، النترو غير المصنف، الثدييات وأجزاء الثدييات، الكائنات الحية، الطبيعة، المنشآت، المصنوعات، الحياة اليومية".

وأوضح طيبا: " أن الأجزاء العشرة الأولى ستنشر بداية باللغة العربية، فيما يتم إنشاء قاعدة البيانات بثلاث لغات (العربية، والإنجليزية، والماندرين)، وسيتم نشرها باللغتين الأخريين لاحقاً. 
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فيما ينوي الباحثون على إنتاج رسوم المتحركة وقصص الأطفال مرئية لغرس حب علم المصريات في الجيل الجديد.

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على الجانب الموازي، يعمل الباحثون بوضع اللمسات الأخيرة لبناء قاعدة البيانات الخاصة بالمحتوى لتكون متوفرة عبر تطبيق الهاتف والويب. يسمح لمحبي هذا الجانب بالبحث الذكي داخل البيانات بما في ذلك التسجيلات الصوتية لقيم الإشارات المختلفة. 
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 هل أنت مهتم بتعلم قراءة وكتابة الهيروغليفية وفك ألغاز التاريخ المصري القديم؟

يقول الباحث يوسف طيبا: "إنهم يعملون على إحياء تعلم كيفية قراءة وكتابة النص الجميل والفريد من نوعه من الهيروغليفية، عبر دورات الكتابة الهيروغليفية المصرية التي تقدم فرصة مثالية لمن يرغب الغوص في هذا الموضوع الرائع، من خلال مدربين ذوي خبرة ودراية، تمكنك لاحقاً من ترجمة النصوص والنقوش الأصلية. 
وأنهى الباحث يوسف طيبا حديثه مع إذاعة أس بي أس عربي قائلاً: "إن الإصدار الحديث هو المجلد “صفر” المخصص لعلامات الدولة الوسطى، بينما تم تجميع بقية المجلدات موضوعياً لتشمل جميع العلامات الأخرى، تساعد المبتدئين أو الطلبة أو الباحثين المتخصصين للتعرف على الهيروغليفية.
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 للاستماع لتفاصيل هذه الموسوعة مع الباحث يوسف طيبا. يرجى الضغط على التدوين الصوتي في الأعلى.

 
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