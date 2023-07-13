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"حكايات ضيعة" و"تراثنا": ديوانان للشاعر ميلاد نقولا عن تحديات الغربة والحنين للوطن
Lebanese poet Milad Nicola Credit: Milad Nicola
الشاعر الأسترالي اللبناني ميلاد نقولا يطلق ديوانيه الجديدين "حكايات ضيعة" و"تراثنا" يوم الأحد 16 تموز/يوليو في مركز دار العودة الاجتماعي في ملبورن. يحتفي الشاعر بالثقافة والتراث اللبنانيين ويحكي تأثير الغربة على المهاجر، هو الذي ترك لبنان واستقر في أستراليا منذ عام 1970. كيف بدأت مسيرة الشاعر مع الشعر رالوطن الجديد أستراليا وما سر الحنين إلى المنزل الأول في لبنان؟ استمعوا إلى الشاعر ميلاد نقولا في التدوين الصوتي بأعلى الصفحة.
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