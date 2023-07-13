"حكايات ضيعة" و"تراثنا": ديوانان للشاعر ميلاد نقولا عن تحديات الغربة والحنين للوطن

thumbnail_Image (2).jpg

Lebanese poet Milad Nicola Credit: Milad Nicola

احصل على تطبيق SBS Audio

طرق أخرى للاستماع

الشاعر الأسترالي اللبناني ميلاد نقولا يطلق ديوانيه الجديدين "حكايات ضيعة" و"تراثنا" يوم الأحد 16 تموز/يوليو في مركز دار العودة الاجتماعي في ملبورن. يحتفي الشاعر بالثقافة والتراث اللبنانيين ويحكي تأثير الغربة على المهاجر، هو الذي ترك لبنان واستقر في أستراليا منذ عام 1970. كيف بدأت مسيرة الشاعر مع الشعر رالوطن الجديد أستراليا وما سر الحنين إلى المنزل الأول في لبنان؟ استمعوا إلى الشاعر ميلاد نقولا في التدوين الصوتي بأعلى الصفحة.

thumbnail_Image.jpg
هل أعجبكم المقال؟ استمعوا لبرنامج "أستراليا اليوم" من الاثنين إلى الجمعة من الساعة الثالثة بعد الظهر إلى السادسة مساءً بتوقيت الساحل الشرقي لأستراليا عبر الراديو الرقمي وتطبيق Radio SBS المتاح مجاناً على 
أبل 
و
أندرويد.


أكملوا الحوار على حساباتنا على 
فيسبوك 
و
تويتر 
و
انستغرام.
شارك

الأكثر متابعة

Police tape seals off an area

شرطة فيكتوريا تعرض مكافأة قدرها مليون دولار لحل لغز غامض منذ 39 عاما

10:16
power

'500 دولار سنوياً': سكان هذه الولاية سيتلقون خصماً على فواتير الطاقة

A new survey has found that some Australians blame women who do not leave their abusive partners

مقتل امرأة بحادثة 'عنف منزلي' في غرب سيدني

13:59
DR Waziry.jpg

المتحف الأسترالي في سيدني يستضيف 'رمسيس وذهب الفراعنة'

Australian Prime Minister Scott Morrison.

برنامج 'Robodebt' يهدد مستقبل موريسون السياسي وغيره من كبار السياسيين في البرلمان

12:22
86026de4-0db2-48e4-9f76-d1f523a69661.jpg

'أنت مكانك بين الكبار في العالم العربي': شاب أسترالي لبناني يبهر الفنانين بعزفه على الناي

10:58
thumbnail_244bc061-2a88-4729-a265-78b0dba3ae82.jpg

'مهرجان العرب في أستراليا' يشجع منتجات وأعمال الجالية العربية والأستراليين معاً

Albanese lands in Berlin ahead of NATO.

رئيس الوزراء يحضر اجتماع الناتو في ليتوانيا: ما هي محاور لقاء 40 زعيمًا في العالم؟

Latest podcast episodes

st John 2.jfif

الأب موريس الشدياق رئيس جديد لدير مار يوحنا الحبيب في منطقة ماونت درويت غرب سيدني

As more business move to working from home it's important to know your rights and obligations.

" إذا اختار الشخص العمل من المنزل فيجب ان ينخفض راتبه" مقترح لرئيس حكومة فيكتوريا السابق يثير الجدل

MicrosoftTeams-image.png

"الرياضة ليست رفاهية": هل تتخلي الأسر العربية عن الأنشطة الرياضية للأبناء في ظل الغلاء؟

3e8a6c3e-c485-4b8f-95c4-3aa4e70390dd.jpg

حسام كرم: موهبة فنية من سوريا في أستراليا تجمع بين العزف على العود والغناء