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مقاول أسترالي في السودان يروي تفاصيل مرعبة عن رحلة فراره من جحيم المعارك
Sudan
تتواصل المعارك في السودان للشهر الخامس ولم تنجح التدخلات الخارجية من وقف المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. في ظل واقع قاتم يتعرض فيه كل من السودان ومواطنيه للقتل والسرقة والعنف، يضطر الكثير منهم إلى الرحيل تاركين أقاربهم وممتلكاتهم. عن صعوبة الرحلة ومشقاتها، تحدث المقاول الأسترالي من أصول سودانية فاضل اسكندر عسل الذي فر من جحيم الحرب في السودان متوجها إلى أستراليا. فكيف قضى أيامه مختبئا في الخرطوم؟ ومن ساعده على الفرار؟ وأين كانت وجهته الأولى؟ القصة في التدوين الصوتي أعلاه.
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