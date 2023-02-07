المتضرر فائز بيكو يصف مشهد انتشال جثة أخيه وزوجته وأبنهما من تحت الانقاض في سوريا

Key Points قدرت منظمة الصحة العالمية أن يصل عدد المتضرّرين بالزلزال المدمّر إلى 23 مليونا، بعدما حذرت من احتمال تضاعف أعداد الضحايا

تتواصل عمليات البحث عن ناجين من الزلزال القوي الذي أودى بحياة قرابة ثمانية آلاف شخص حتى الان في تركيا وسوريا.

تسابق فرق الإنقاذ الزمن لانتشال الضحايا والعالقين تحت أنقاض الأبنية التي دمرها الزلزال

تتواصل عمليات البحث عن ناجين من الزلزال القوي الذي أودى بحياة قرابة ثمانية آلاف شخص حتى الان في تركيا وسوريا.



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وقدرت منظمة الصحة العالمية أن يصل عدد المتضرّرين بالزلزال المدمّر إلى 23 مليونا، بعدما حذرت من احتمال تضاعف أعداد الضحايا.





وتسابق فرق الإنقاذ الزمن لانتشال الضحايا والعالقين تحت أنقاض الأبنية التي دمرها الزلزال.





في هذا التقرير الذي أعدته منال العاني نستمع إلى شهادات حية من سوريا ونبدأ مع المتضرر من الزلزال السيد فائز بنكو من محافظة اللاذقية الذي تهدم منزله وتوفي أخيه وزوجته وأبنهما.





نستمع في هذا التقرير الشامل إلى شهادات حية من سوريا والذي يتضمن لقاءً مع المتضرر من الزلزال السيد فائز بيكو من محافظة اللاذقية الذي خسر أخيه وزوجته وأبنهما. وأيضا لقاء مع مسؤول منظمة الاغاثة





الدولية في سوريا السيد سمير زخور. ولقاء آخر مع السيدة غادة جراد التي أطلقت حملة تبرع بالدم من دمشق إلى حلب لانقاذ الجرحى.





وقال السيد فائز بيكو، لإذاعة اس بي اس عربي24، "تسبب الزلزال بانهيار المنازل وتضرر البعض منها بشكل كبير. انهار منزل أخي فذهبنا نرى ما حصل بالضبط فبدأنا نبحث في الانقاض لانقاذهم. ولكن للأسف





بقينا مدة يومين نبحث عن الجثث بسبب قلة المعدات والظروف الراهنة."



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وأضاف بيكو "استطعنا ان نجد جثة أخي وزوجته. وبعد يوم واحد عثرنا على جثة ابنهما. وبقي ابنهما الثاني والثالث على قيد الحياة وهما في المستشفى الان. وأصبحا أيتاما الان دون أب أو أم."





وتابع السيد فائز بيكو "خوفا على حياتنا من الزلزال نذهب كل يوم الى مكان معين لنبقى في امان من الزلزال الذي قد يحصل في اي وقت. وذلك لان المنازل متصدعة من قوة الزلزال والقصف والحرب."





"لا تتوفر الاحتياجات الضرورية بسبب حياة الحرب وهي صعبة جدا. البرد قارص والمعيشة صعبة جدا. حتى قبل الزلزال الحياة صعبة ولا يتوفر لدينا اي خدمات".





وناشد السيد بيكو المجتمع الدولي "برفع الحصار عن سوريا. ونحن بلد منكوب ونطالب بالمساعدة".





ومن جانبه، قال مسؤول منظمة الاغاثة الدولية في سوريا السيد سمير زخور، لإذاعة أس بي أس عربي24، "الوضع مأساوي أكثر من الصور بكثير. سوريا بحاجة لفك الحصار عنها. اطالب ان تصل هذه الصرخة





لكل المجتمع الدولي لفك الحصار عن سوريا. لا يوجد لدينا مساعدات. لكن نشكر حكومة العراق والجزائر والامارات على ارسال المساعدات لكنها غير كافية. أمكانياتنا محدودة جدا والناس لم تنم بسبب الزلزال".





وأضاف "هنالك طلب كبير على الاحتياجات الضرورية التي لا نستطيع تلبيتها. نحن بحاجة ماسة إلى بطانيات وألبسة وأغذية وخيم لاننا في برد قارص. نحن بحاجة لسيارات الاسعاف والوقود ومولدات الكهرباء.





أطالب المجتمع الدولي برفع الحصار. هل الشعب السوري أصبح نكرة؟ هل الشعب السوري هو خارج نطاق الانسانية؟ الشعب السوري قدم الكثير لكل المجتمعات الدولية."





أما السيدة غادة جراد التي أطلقت حملة تبرع بالدم من دمشق إلى حلب لانقاذ الجرحى، فقد قالت لإذاعة اس بي أس عربي24 "نحن في دمشق لا توجد أضرار او هدم منازل ولكن اهتزت الأرض من تحتنا. في حلب





تهدمت المنازل وتشرد الناس. هناك دمار مخيف علاوة على الحرب والفقر."





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