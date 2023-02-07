المتضرر فائز بيكو يصف مشهد انتشال جثة أخيه وزوجته وأبنهما من تحت الانقاض في سوريا

Syria Earthquake

A car is seen under the wreckage of a collapsed building, in Azmarin town, in Idlib province, northern Syria, Monday, Feb. 6, 2023. A powerful earthquake has caused significant damage in southeast Turkey and Syria and many casualties are feared. Damage was reported across several Turkish provinces, and rescue teams were being sent from around the country. (AP Photo/Ghaith Alsayed) Source: AP / Ghaith Alsayed/AP

احصل على تطبيق SBS Radio

طرق أخرى للاستماع

قال السيد فائز بيكو انه وجد جثة أخيه وزوجته تحت الأنقاض. وبعد يوم واحد "عثرنا على جثة ابنهما."

Key Points
  • قدرت منظمة الصحة العالمية أن يصل عدد المتضرّرين بالزلزال المدمّر إلى 23 مليونا، بعدما حذرت من احتمال تضاعف أعداد الضحايا
  • تتواصل عمليات البحث عن ناجين من الزلزال القوي الذي أودى بحياة قرابة ثمانية آلاف شخص حتى الان في تركيا وسوريا.
  • تسابق فرق الإنقاذ الزمن لانتشال الضحايا والعالقين تحت أنقاض الأبنية التي دمرها الزلزال
تتواصل عمليات البحث عن ناجين من الزلزال القوي الذي أودى بحياة قرابة ثمانية آلاف شخص حتى الان في تركيا وسوريا.
اقرأ المزيد

هزة أرضية تضرب جنوب أستراليا

وقدرت منظمة الصحة العالمية أن يصل عدد المتضرّرين بالزلزال المدمّر إلى 23 مليونا، بعدما حذرت من احتمال تضاعف أعداد الضحايا.

وتسابق فرق الإنقاذ الزمن لانتشال الضحايا والعالقين تحت أنقاض الأبنية التي دمرها الزلزال. 

في هذا التقرير الذي أعدته منال العاني نستمع إلى شهادات حية من سوريا ونبدأ مع المتضرر من الزلزال السيد فائز بنكو من محافظة اللاذقية الذي تهدم منزله وتوفي أخيه وزوجته وأبنهما. 

نستمع في هذا التقرير الشامل إلى شهادات حية من سوريا والذي يتضمن لقاءً مع المتضرر من الزلزال السيد فائز بيكو من محافظة اللاذقية الذي خسر أخيه وزوجته وأبنهما. وأيضا لقاء مع مسؤول منظمة الاغاثة

الدولية في سوريا السيد سمير زخور. ولقاء آخر مع السيدة غادة جراد التي أطلقت حملة تبرع بالدم من دمشق إلى حلب لانقاذ الجرحى. 

وقال السيد فائز بيكو، لإذاعة اس بي اس عربي24، "تسبب الزلزال بانهيار المنازل وتضرر البعض منها بشكل كبير. انهار منزل أخي فذهبنا نرى ما حصل بالضبط فبدأنا نبحث في الانقاض لانقاذهم. ولكن للأسف

بقينا مدة يومين نبحث عن الجثث بسبب قلة المعدات والظروف الراهنة."
LISTEN TO
her Jamous and Tamam Hanoun earthquake reax image

بعدما انفطرت قلوبهم بحثًا عن ذويهم في مناطق الزلزال: سوريون في أستراليا يطلقون "نداء استغاثة"

SBS Arabic24

07/02/202318:22
وأضاف بيكو "استطعنا ان نجد جثة أخي وزوجته. وبعد يوم واحد عثرنا على جثة ابنهما. وبقي ابنهما الثاني والثالث على قيد الحياة وهما في المستشفى الان. وأصبحا أيتاما الان دون أب أو أم."

وتابع السيد فائز بيكو "خوفا على حياتنا من الزلزال نذهب كل يوم الى مكان معين لنبقى في امان من الزلزال الذي قد يحصل في اي وقت. وذلك لان المنازل متصدعة من قوة الزلزال والقصف والحرب."

"لا تتوفر الاحتياجات الضرورية بسبب حياة الحرب وهي صعبة جدا. البرد قارص والمعيشة صعبة جدا. حتى قبل الزلزال الحياة صعبة ولا يتوفر لدينا اي خدمات".

وناشد السيد بيكو المجتمع الدولي "برفع الحصار عن سوريا. ونحن بلد منكوب ونطالب بالمساعدة".

ومن جانبه، قال مسؤول منظمة الاغاثة الدولية في سوريا السيد سمير زخور، لإذاعة أس بي أس عربي24، "الوضع مأساوي أكثر من الصور بكثير. سوريا بحاجة لفك الحصار عنها. اطالب ان تصل هذه الصرخة

لكل المجتمع الدولي لفك الحصار عن سوريا. لا يوجد لدينا مساعدات. لكن نشكر حكومة العراق والجزائر والامارات على ارسال المساعدات لكنها غير كافية. أمكانياتنا محدودة جدا والناس لم تنم بسبب الزلزال".

وأضاف "هنالك طلب كبير على الاحتياجات الضرورية التي لا نستطيع تلبيتها. نحن بحاجة ماسة إلى بطانيات وألبسة وأغذية وخيم لاننا في برد قارص. نحن بحاجة لسيارات الاسعاف والوقود ومولدات الكهرباء.

أطالب المجتمع الدولي برفع الحصار. هل الشعب السوري أصبح نكرة؟ هل الشعب السوري هو خارج نطاق الانسانية؟ الشعب السوري قدم الكثير لكل المجتمعات الدولية."

أما السيدة غادة جراد التي أطلقت حملة تبرع بالدم من دمشق إلى حلب لانقاذ الجرحى، فقد قالت لإذاعة اس بي أس عربي24 "نحن في دمشق لا توجد أضرار او هدم منازل ولكن اهتزت الأرض من تحتنا. في حلب

تهدمت المنازل وتشرد الناس. هناك دمار مخيف علاوة على الحرب والفقر."

المزيد في التدوين الصوتي اعلاه

هل أعجبكم المقال؟ استمعوا لبرنامج "أستراليا اليوم" من الاثنين إلى الجمعة من الساعة الثالثة بعد الظهر إلى السادسة مساءً بتوقيت الساحل الشرقي لأستراليا عبر الراديو الرقمي وتطبيق Radio SBS المتاح مجاناً على 
أبل
و
أندرويد.

أكملوا الحوار على حساباتنا على 
فيسبوك 
و
تويتر 
و
انستغرام.
شارك

اخترنا لك

زيادة جديدة على مدفوعات سنترلينك مطلع الشهر المقبل

'كن مستعدا للسفر': اليك أحدث نصائح السفر من الحكومة الاسترالية

ما هي البلدان التي يمكن للأستراليين السفر إليها بدون تأشيرة في 2023؟

حادث سير مروّع في سيدني يودي بحياة شابين من أصول لبنانية والشرطة تحقق

12:26

الدكتور تميم درويش يكشف أسرار 'الكبسولة المشعة' التي أثارت الذعر في أستراليا

14:21

تأشيرة الزائر من الفئة الفرعية 600: تفاصيل الكفالة وشروط الحصول على التأشيرة

11:27

قصة نجاح سورية على أرض أسترالية: 3 شركاء يحققون حلمهم بفتح مصلحة تجارية في غرينايكر

11:47

'العراق يولد المبدعين': منتدى الجامعيين العراقي الأسترالي يكرم أبناء الجالية المتفوقين

Latest podcast episodes

Portrait of couple kissing while hidden behind bouquet of flowers

تعلم الإنجليزية - الحلقة 30: التعبير عن الحب |عيد الحب

MONEY

ما هو مصير زيادة الأجور في ظل ارتفاع الفائدة ونفقات المعيشة في أستراليا؟

cyber attacks

"لا تنقر على أي رابط": نصائح عملية لتجنب الوقوع في فخ المحتالين الالكترونيين

Arabic correspondent

من مراسلينا: أخبار الولايات المتحدة الأمريكية في أسبوع 9/2/2023