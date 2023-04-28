"سأظل الأب والأخ والصديق": تامر حسني وبسمة بوسيل يعلنان عن طلاقهما رسميا

أعلن الفنان المصري تامر حسني والفنانة المغربية بسمة بوسيل عن طلاقهما يوم الخميس مؤكدين على استمرار المودة والاحترام بينهما.





وكتبت بسمة بوسيل على صفحتها على إنستجرام: "وجعلنا بينكم مودة ورحمة، ده (هذا) كلام ربنا في الزواج والطلاق".





وأضافت بوسيل "لقد تم الطلاق بيني وبين تامر وسيظل بينا كل ود واحترام وربنا يكتبلك ويكتب لي كل الخير، آمين يا رب".





أعاد الفنان المصري نشر "الستوري" عبر صفحته على موقع إنستجرام أيضا وعلق قائلا إن عشرة 12 عاما ليست بالهينة، معربا عن تمنيه الخير لزوجته السابقة.





تحدثت بترا طوق وفارس حسن عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.





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