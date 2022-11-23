هكذا فاجأ الجمهور الياباني الجميع في مونديال قطر 2022 (الفيديو بالداخل)

لفت الجمهور الياباني الأنظار بعد نهاية المباراة الافتتاحية في مونديال كأس العالم قطر 2022 بين المنتخبين القطري والأكوادوري.





فبدلا من الانصراف مباشرة بادر الجمهور الياباني بتنظيف المدرجات. وعند سؤالهم عن السبب قالوا بأن ذلك "تعبير عن احترامهم للمكان".





تحدثت بترا طوق وفارس حسن عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.



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