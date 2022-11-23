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هكذا فاجأ الجمهور الياباني الجميع في مونديال قطر 2022 (الفيديو بالداخل)

أس بي أس عربي۲٤

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الجماهير اليابانية تنظف المدرجات. Credit: Social media

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نشر في: 23/11/2022 11:07am
By Petra Taok Al Hindi, Fares Hassan
المصدر: SBS

نقدم لكم فقرة المنوعات من برنامج Good Morning Australia التي تحمل إليكم بعض الأخبار والمواضيع الخفيفة.

نشر في: 23/11/2022 11:07am
By Petra Taok Al Hindi, Fares Hassan
المصدر: SBS
لفت الجمهور الياباني الأنظار بعد نهاية المباراة الافتتاحية في مونديال كأس العالم قطر 2022 بين المنتخبين القطري والأكوادوري.

فبدلا من الانصراف مباشرة بادر الجمهور الياباني بتنظيف المدرجات. وعند سؤالهم عن السبب قالوا بأن ذلك "تعبير عن احترامهم للمكان".

تحدثت بترا طوق وفارس حسن عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.
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هذا بالإضافة لمواضيع أخرى شيّقة.

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