المدن الأسترالية بعيون سكانها العرب: "كل لؤلؤة أجمل من الأخرى"

تفوقت مدينة ملبورن عن مدينة سيدني في عدد السكان. وهذا عائد في جزء منه إلى تدفق عدد كبير من المهاجرين القادمين من الهند إلى الضواحي الغربية الخارجية للمدينة. كما وشهدت ملبورن هجرة داخلية أقل مما شهدته سيدني.





وبينما قال خبراء أن هذا الامر كان متوقعا منذ بعض الوقت، إلا أنه لا يمكنه الاستمرار. ويذكر الخبراء أن حكومة فيكتوريا تهيئ المدينة لزيادة عدد السكان في المناطق المحيطة، أكثر مما تقوم به حكومة نيو ساوث ويلز، كما أن أسعار المنازل في مناطق ملبورن الخارجية عادة ما تكون أقل من تلك الموجودة حول سيدني، لكنه يبقى من الصعب على المدن ان تتأقلم مع الزيادة السريعة في عدد السكان.



Sydney Opera House and its Skyline with a reflection during Golden Hour, Sunrise Source: Getty / Getty Images بعد الإحصاء السكاني الأخير في عام 2021 قام مكتب الإحصاء السكاني بتغيير تعريفه لمنطقة ملبورن الحضرية المهمة لتشمل ضاحية ملتون الواقعة غرب مدينة ملبورن. أعادة رسم الحدود بهذا الشكل عزز عدد السكان الذين يقطنون في مناطق ملبورن ليصبح (أربعة ملايين، و875 ألف، و400 شخص) في شهر حزيران يونيو من عام 2021. وبذلك زاد عدد سكان المدينة بواقع (18 ألف و700 شخص) عن مدينة سيدني التي تحتضن (أربعة ملايين، و856 ألف و700 شخص).





لكن يبقى عدد سكان سيدني الكبرى – والتي تضم الشاطئ الأوسط و Blue Mountains أكبر بواقع (283 ألف و600 شخص) من ملبورن الكبرى.



برزبن وتسمى برزفيغاس لجمالها

وفي حديث مع SBS Arabic24 قالت الكاتبة والروائية دينا سليم عن مدينة برزبن إن المدينة "جميلة ومبنية حول نهر برزبن بشكل دائري مما يجعل النهر ظاهرا كيفما توجهت".





وذكرت دينا سليم إن "السكان ودودون ولا يزالون يحييون بعضهم البعض في وسائل النقل العام، لكن التعددية الثقافية ليست كما هي في سيدني أو ملبورن وهذا يجعل السكان يتخالطون مع بعضهم البعض ولا ينعزلون في مناطق معينة".



Source: Flickr / Flickr Image أما السيد وسام ضو وهو رجل أعمال يقطن في مدينة أديليد منذ عام 2000 ويقول إنها مدينة هادئة نسبيا مقارنة مع سيدني أو ملبورن، وملائمة للعائلات، لكنه يذكر أن المدينة شهدت زيادة في عدد السكان مؤخرا وارتفاعا في الإيجارات وكلفة المعيشة.





وذكر السيد وسام ضو إن المدينة تفتقر لأماكن الترفيه الكبرى لذلك يتوجه الناس إلى الشواطئ أو حقول الكرمة.



Source: AAP وتحدثنا أيضا مع الناشط ومنتج الأفلام السيد عبد الرحيم علمي من مدينة بيرث عاصمة ولاية غرب أستراليا فقال إن المدينة تتميز بالهدوء والجو الجميل وفرص العمل حيث تعتبر الولاية أغنى ولاية في أستراليا. وقال إن في مدينة بيرث مطاعم عربية، وفيها فنون ونشاطات ثقافية كثيرة، وأكبر متحف في استراليا. كما وأن الحكومة تعمل على بناء أكبر استديو للتصوير وانتاج الأفلام في أستراليا.



Melbourne retains top 10 spot in most liveable cities index. Source: AAP / AAP / Luis Ascui ومن مدينة ملبورن تحدثنا مع الشاعر والناشط الاجتماعي السيد أحمد راضي الشمري الذي قال إن مدينة ملبورن جميلة من ناحية البنية التحتية والطقس والتعددية الثقافية واعتبر أنها "العاصمة الثقافية لأستراليا بامتياز".



استمعوا إلى لقاءات مع الكاتبة والروائية دينا سليم من مدينة برزبن عاصمة ولاية كوينزلاند، ورجل الأعمال وسام ضو من مدينة أديليد عاصمة ولاية جنوب أستراليا، والناشط الاجتماعي عبد الرحيم علمي من مدينة بيرث عاصمة ولاية غرب أستراليا، والشاعر أحمد راضي من مدينة ملبورن عاصمة ولاية فيكتوريا.

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