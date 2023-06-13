"يجب أن تكون فخورا بإنجاز لم يحققه إلا القليلون": لماذا أشاد الصليب الأحمر الأسترالي بالصحافي جوني عبو؟

Key Points
- الصليب الأحمر الأسترالي يناشد الأستراليين التبرع بالدم
- أكثر من نصف مليون أسترالي يتبرعون بالدم سنويا
- الصحافي جوني عبو يتبرع بالدم 24 مرة خلال ست سنوات
حثت الهيئات الصحية الأسترالية المزيد من الأستراليين على أن يصبحوا متبرعين دائمين بالدم قائلة إن أستراليا بحاجة إلى متبرع جديد كل اربع دقائق. وكشفت بيانات هيئة BloodLife التابعة للصليب الأحمر الأسترالي أنه وعلى الرغم من تسجيل 110 آلاف أسماءهم للتبرع بالدم خلال الاثني عشر شهرا الماضية فإن 84 ألف منهم لم يقوموا بذلك بعد.
وذكرت الهيئة أن هناك أكثر من نصف مليون متبرع حول البلاد "قدموا الدم والبلازما والصفائح لحوالي 26 مليون شخص، وأمنوا أكثر من مليون منتج من الدم للمستشفيات خلال العام الماضي".
وهنأت هيئة Bloodlife التابعة للصليب الأحمر الأسترالي السيد جوني عبو على تبرعه السخي وذكرت في رسالة وجهتها له أن عدد المرات التي تبرع بها بالدم بلغ 24 تبرعا لغاية الآن وقالت الرسالة إن هذا "إنجاز مذهل - مثل هذا الإنجاز الشخصي المذهل ، لم يصل إليه سوى عدد قليل من المتبرعين. يجب أن تكون فخوراً بما قمت به".
وفي حديث مع SBS Arabic24 قال الأستاذ جوني عبو رئيس تحرير جريدة الناس نيوز إنه يقوم بذلك لأنه يشعر بأهمية أن يعطى الإنسان "أغلى ما عنده لناس محتاجين".
وأضاف: "الدافع الثاني هو المواطنة الحقيقية، حيث يجب أن نساعد بعضنا سواء إذا كانت فرص عمل أو مساعدة شخص مريض بحاجة للدم".
وأعتبر عبو أن التبرع بالدم هو "مسألة حيوية" وقال: "أتبرع بالدم كل ثلاثة اشهر بشكل منتظم منذ ست سنوات، وهي عملية منظمة وسهلة وفيها شفافية. بعد التبرع يرسلون لي رسالة يفصلون فيها كيف تم استخدام الدم الذي تبرعت به".
وقال: "أشعر بإنسانيتي وبمواطنيتي الاسترالية فالدم الذي أتبرع به يذهب لمرضى وضحايا الحواث او المنظمات الدولية والإنسانية أو قطاعات الجيش. هذا واجب وطني ويرضي قناعاتي.