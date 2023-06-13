"يجب أن تكون فخورا بإنجاز لم يحققه إلا القليلون": لماذا أشاد الصليب الأحمر الأسترالي بالصحافي جوني عبو؟

Key Points الصليب الأحمر الأسترالي يناشد الأستراليين التبرع بالدم

أكثر من نصف مليون أسترالي يتبرعون بالدم سنويا

الصحافي جوني عبو يتبرع بالدم 24 مرة خلال ست سنوات

حثت الهيئات الصحية الأسترالية المزيد من الأستراليين على أن يصبحوا متبرعين دائمين بالدم قائلة إن أستراليا بحاجة إلى متبرع جديد كل اربع دقائق. وكشفت بيانات هيئة BloodLife التابعة للصليب الأحمر الأسترالي أنه وعلى الرغم من تسجيل 110 آلاف أسماءهم للتبرع بالدم خلال الاثني عشر شهرا الماضية فإن 84 ألف منهم لم يقوموا بذلك بعد.





وذكرت الهيئة أن هناك أكثر من نصف مليون متبرع حول البلاد "قدموا الدم والبلازما والصفائح لحوالي 26 مليون شخص، وأمنوا أكثر من مليون منتج من الدم للمستشفيات خلال العام الماضي".





وهنأت هيئة Bloodlife التابعة للصليب الأحمر الأسترالي السيد جوني عبو على تبرعه السخي وذكرت في رسالة وجهتها له أن عدد المرات التي تبرع بها بالدم بلغ 24 تبرعا لغاية الآن وقالت الرسالة إن هذا "إنجاز مذهل - مثل هذا الإنجاز الشخصي المذهل ، لم يصل إليه سوى عدد قليل من المتبرعين. يجب أن تكون فخوراً بما قمت به".



اقرأ المزيد أرادت رد الجميل لمستشفى أنقذ حياة ابنها فحصلت على ميدالية أستراليا: مورين رزق تتعهد بمواصلة عمل الخير

وفي حديث مع SBS Arabic24 قال الأستاذ جوني عبو رئيس تحرير جريدة الناس نيوز إنه يقوم بذلك لأنه يشعر بأهمية أن يعطى الإنسان "أغلى ما عنده لناس محتاجين".





وأضاف: "الدافع الثاني هو المواطنة الحقيقية، حيث يجب أن نساعد بعضنا سواء إذا كانت فرص عمل أو مساعدة شخص مريض بحاجة للدم".



اقرأ المزيد الكابتن آدم ماهود يحلق في سماء النجاح ويأمل بتمثيل العراق في أجواء أستراليا

وأعتبر عبو أن التبرع بالدم هو "مسألة حيوية" وقال: "أتبرع بالدم كل ثلاثة اشهر بشكل منتظم منذ ست سنوات، وهي عملية منظمة وسهلة وفيها شفافية. بعد التبرع يرسلون لي رسالة يفصلون فيها كيف تم استخدام الدم الذي تبرعت به".





وقال: "أشعر بإنسانيتي وبمواطنيتي الاسترالية فالدم الذي أتبرع به يذهب لمرضى وضحايا الحواث او المنظمات الدولية والإنسانية أو قطاعات الجيش. هذا واجب وطني ويرضي قناعاتي.



استمعوا إلى اللقاء كاملا في التدوين الصوتي في أعلى الصفحة.

هل أعجبكم المقال؟ استمعوا لبرنامج "أستراليا اليوم" من الاثنين إلى الجمعة من الساعة الثالثة بعد الظهر إلى السادسة مساءً بتوقيت الساحل الشرقي لأستراليا عبر الراديو الرقمي وتطبيق Radio SBS المتاح مجاناً على أبل وأندرويد.