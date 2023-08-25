تعرفوا على الدولة العربية الوحيدة في قائمة الدول الأفضل للعيش في العالم

Bahrain Manama Reflection

Credit: Moment Open

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نقدم لكم فقرة المنوعات من برنامج Good Morning Australia التي تحمل إليكم بعض الأخبار والمواضيع الخفيفة.

أعلن موقع "بي بي سي" قائمة بأفضل الدول التي يُنصح بالعيش فيها لما تتمتّع به من ثقافة غنيّة وطعام متنوّع ولذيذ وشعب مضياف.

واستند الموقع إلى رأي 120 ألف مغترب يعيشون في 172 بلداً، وأجرى مقابلات مع أشخاص يُقيمون منذ سنوات في بلدان وُصفت بأنها الأفضل، لأنّها ساعدت المسافرين على الشعور بالانتماء إلى المكان.

واحتلت المكسيك المركز الأول وإسبانيا في المركز الثاني ولكن حلت دولة عربية وحيدة ضمن القائمة.

فياترى من هي الدولة سعيدة الحظ؟

تحدثت بترا طوق الهندي و فارس حسن عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.

هذا بالإضافة لمواضيع أخرى شيّقة.

تعرفوا على المزيد عن تلك المواضيع في الرابط الصوتي.

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