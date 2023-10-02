خلافات بين ورثة عاصي ومنصور الرحباني قد تصل إلى القضاء. فما السبب؟

قد يصل الصراع المحتدم بين أبناء الأخوين الرحباني، عاصي ومنصور، إلى القضاء بعد بيان أصدره زياد وشقيقته ريما يشددان فيه على ضرورة العودة إليهما في الأعمال التي قدمتها فيروز أو والدهما عاصي والتي تجمعه بشقيقه الراحل منصور.





وجاء ذلك بعد بيان أصدره في وقت سابق ورثة منصور الرحباني، مروان وغدي وأسامة، ووصفوه بأنه رد على "اختلاق" أخبار و"ادعاءات كاذبة" تطال المكتبة الإبداعية للراحلَين عاصي ومنصور الرحباني وأقاويل وافتراضات عن السيدة فيروز، وتوعّدوا خلاله باللجوء إلى القضاء في حال تكرار ذلك.





تحدثت بترا طوق الهندي وفارس حسن عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.





هذا بالإضافة إلى مواضيع أخرى شيقة.





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