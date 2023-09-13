حزب الخضر متعهدا "لن نرتاح حتى يتم وضع حد أقصى او تجميد الإيجارات في استراليا"

A person circles real estate advertising in a newspaper in Brisbane, Monday, Jan. 6, 2014. (AAP Image/Dan Peled) NO ARCHIVING

A person circles real estate advertising in a newspaper in Brisbane, Monday, Jan. 6, 2014. Source: AAP

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الاطار قال المتحدث باسم حزب الخضر، ماكس تشاندلر ماذر، إن الحزب سيواصل الضغط على الحكومة لضمان تجميد زيادات الإيجار. وقال الحزب "لن نتوقف عن القتال، ولن نرتاح حتى يتم وضع حد أقصى اوتجميد لزيادة الإيجارات". واضاف تشاندلر ماذر"يحتاج حزب العمال إلى أن يدرك أنه إذا استمر في تجاهل المستأجرين، فسوف يتعلمون درسا قاسيا في الانتخابات المقبلة

بعد شهور من المفاوضات بين الحكومة وحزب الخضر والتي هدد فشلها بارغام الاستراليين على انتخابات فدرالية مبكرة، توصل الطرفان لاتفاق سيسمح بتأسيس صندوق الاسكان الاسترالي المستقبلي
House/flat for rent sign
Credit: Peter Dazeley/Getty Images
وافق حزب الخضر الآن على دعم الصندوق بعد ان كان قد تعهد في السابق بإسقاط مشروع قانون الإسكان. وقال زعيم حزب الخضر، آدم باندت إن الضغط الذي مارسه الحزب على الحكومة أدى إلى تأمين التمويل الإضافي البالغ مليار دولار واضاف ان هذا المبلغ الذي تم تخصيصه سيساهم في تخفيف أزمة الإسكان في أستراليا، "وليس إصلاحها".

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