حزب الخضر متعهدا "لن نرتاح حتى يتم وضع حد أقصى او تجميد الإيجارات في استراليا"

بعد شهور من المفاوضات بين الحكومة وحزب الخضر والتي هدد فشلها بارغام الاستراليين على انتخابات فدرالية مبكرة، توصل الطرفان لاتفاق سيسمح بتأسيس صندوق الاسكان الاسترالي المستقبلي



Credit: Peter Dazeley/Getty Images وافق حزب الخضر الآن على دعم الصندوق بعد ان كان قد تعهد في السابق بإسقاط مشروع قانون الإسكان. وقال زعيم حزب الخضر، آدم باندت إن الضغط الذي مارسه الحزب على الحكومة أدى إلى تأمين التمويل الإضافي البالغ مليار دولار واضاف ان هذا المبلغ الذي تم تخصيصه سيساهم في تخفيف أزمة الإسكان في أستراليا، "وليس إصلاحها".





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