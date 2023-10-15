استفتاء صوت السكان الأصليين في البرلمان ينتهي بنتيجة "لا"

صوت غالبية الناخبين الأستراليين بــ لا رفضاً لتغيير الدستور واعطاء صوت للسكان الأصليين في البرلمان.





وكان هذا أول استفتاء يجري في أستراليا منذ 24 عاما.





ففي ولاية تسمانيا، تقول هذه السيدة إنها صوتت بـ "لا".





وقد اتفق غالبية الناخبين في تسمانياعلى التصويت بــ لا كما فعلت جميع الولايات الأخرى والمقاطعة الشمالية.





أما بالنسبة لمقاطعة العاصمة كانبرا، فقد صوتت بأغلبية نعم.





ويقول المدافع عن حملة نعم توماس مايو إنه حزين للغاية.





وأعلن رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي قبوله للنتيجة.





ولم يقدم أي التزامات ملموسة لكنه وعد بمواصلة طموحه.





تأثرت وزيرة السكان الأصليين، ليندا بيرني، عندما ألقت هذه الكلمات مباشرة إلى السكان الأصليين في أستراليا.





ويقول زعيم المعارضة بيتر داتون إن النتيجة "لا" جيدة للبلاد.





ومن جانبها، رحبت السيناتور جاسينتا نامبيجينبا بالتصويت بـ "لا"





ابقوا على اطلاع على استفتاء صوت السكان الأصليين لعام 2023 عبر شبكة أس بي أس، بما في ذلك آراء السكان الأصليين من خلال قناة NITV.





قوموا بزيارة منصة أس بي أس لاستفتاء "الصوت"



