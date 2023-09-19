العالم العربي لدى وكالة ناسا الدكتور عصام حجي: ستشهد المنطقة العربية كوارث مناخية أشد وطأة

يحذر العلماء أن هذه الأنواع من الظواهر الجوية التي تؤثر على أنحاء العالم، قد تصبح شائعة بشكل متزايد مع تسارع أزمة المناخ، مما يفرض تحديات إضافية على الحكومات للاستعداد لمثل هذه المفاجآت.





وفي هذا الموضوع تحدث الدكتور عصام حجي عن أسباب الظواهر الطبيعية الكارثية وعن عدم اكثرات بعض الحكومات العربية للتوقعات العلمية وعن عدم جهوزيتها لمواجهة الكوارث الطبيعية، مشيرا أنه ثمة الإشارة في بحث عام 2021 إلى وقوع كارثة مناخية ستضرب شمال أفريقيا دون أن يتم اتخاذه على محمل الجد.



Rescue workers recover a victim's body during a rescue operation following a powerful earthquake in Ouirgane, south of Marrakesh, Morocco, 10 September 2023. Source: EPA / YOAN VALAT/EPA المزيد من التفاصيل في اللقاء أعلاه مع العالم في علم الصواريخ بوكالة ناسا الدكتور عصام حجي





المزيد من التفاصيل عن مهدي العاملي في اللقاء أعلاه



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