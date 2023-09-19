العالم العربي لدى وكالة ناسا الدكتور عصام حجي: ستشهد المنطقة العربية كوارث مناخية أشد وطأة

Dr. Essam Heggy, Space Scientist (NASA)

احصل على تطبيق SBS Audio

طرق أخرى للاستماع

في سابقة مناخية، تعرضت 11 دولة على الأقل في فترة زمنية لا تزيد عن 12 يوما وفي 5 قارات لظواهر طبيعية متطرفة ولعل أشدها وطأة : الإعصار الذي ضرب مدينة درنة في ليبيا والذي حصد الألاف من الأرواح

يحذر العلماء أن هذه الأنواع من الظواهر الجوية التي تؤثر على أنحاء العالم، قد تصبح شائعة بشكل متزايد مع تسارع أزمة المناخ، مما يفرض تحديات إضافية على الحكومات للاستعداد لمثل هذه المفاجآت.

وفي هذا الموضوع تحدث الدكتور عصام حجي عن أسباب الظواهر الطبيعية الكارثية وعن عدم اكثرات بعض الحكومات العربية للتوقعات العلمية وعن عدم جهوزيتها لمواجهة الكوارث الطبيعية، مشيرا أنه ثمة الإشارة في بحث عام 2021 إلى وقوع كارثة مناخية ستضرب شمال أفريقيا دون أن يتم اتخاذه على محمل الجد.
MOROCCO EARTHQUAKE
Rescue workers recover a victim's body during a rescue operation following a powerful earthquake in Ouirgane, south of Marrakesh, Morocco, 10 September 2023. Source: EPA / YOAN VALAT/EPA
المزيد من التفاصيل في اللقاء أعلاه مع العالم في علم الصواريخ بوكالة ناسا الدكتور عصام حجي

المزيد من التفاصيل عن مهدي العاملي في اللقاء أعلاه
هل أعجبكم المقال؟ استمعوا لبرنامج "Good Morning Australia" من الاثنين إلى الجمعة من الساعة السادسة إلى التاسعة صباحا بتوقيت الساحل الشرقي لأستراليا عبر الراديو الرقمي وتطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على
أبل
وأندرويد.


أكملوا الحوار على حساباتنا على
فيسبوك
و
تويتر
و
انستغرام.

شارك

اخترنا لك

A woman in a long sleeve red shirt and blue shorts.

بطلة إسبانيا أولغا كارمونا تُصدم بخبر وفاة والدها بعد المباراة النهائية: ماذا قالت له؟

12:47
An image provided by Ross W. Paterson, Rachel L. Brown, et al./Brain, Oxford University Press, brain scans of coronavirus patients from a study published in July. The new study offers the first clear evidence that in some people,

قصة هزت العالم، كيف انتقلت الدودة الحية من معدة إمرأة لدماغها!

17:19
b1bec6c9-fbe8-48ca-9bec-28213078dc08.JPG

سيدات سوريات ينقلن المطبخ والتراث السوري إلى ملبورن

10:45
MicrosoftTeams-image.png

من لاجئة قوارب بعمر التاسعة إلى أفضل محامية شابة لعام 2023 في جنوب أستراليا

11:02
092ec342-f92e-4557-8390-5386fd0406fe.JPG

'لم أشعر بالقلق أو الخوف' كيف استطاع شاب سوري من فتح مصلحته التجارية بفترة وجيزة

08:04
tomatoes333.jpg

How cooking for other migrant women put Nada's signature dish in the spotlight

10:20
Wzzzup Flafel - Cover.jpg

كيف حَول مهاجر أردني تناول وجبة الفلافل من عادة عربية إلى ثقافة أسترالية؟

15:18
adel 11.jpg

رحالة مصري زار 119 دولة 'استراليا افضل وجهة سياحية في العالم'

Latest podcast episodes

World - Arabic.jpg

نشرة أخبار المساء 19/9/2023

احتفالات المولد النبوي في استراليا

دار الفتوى في أستراليا تقيم احتفالًا كبيرًا بمناسبة المولد النبوي الشريف في سيدني

CANBERRA WALK FOR YES

حملة نعم للصوت مدعومون لكن أي من المعسكريين غير واثق من النصر!

Snake.jpg

كم غرمت السلطات رجلاً أسترالياً اصطحب معه أفعى أثناء ركوب الأمواج؟ (الفيديو بالداخل)