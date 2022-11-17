أس بي أس عربي۲٤

"الأكثر شعبية هي الرواية وكتب التاريخ": ملبورن تستعد لاستضافة معرض الكتاب العربي الثاني

أس بي أس عربي۲٤

"الأكثر شعبية هي الرواية وكتب التاريخ": ملبورن تستعد لاستضافة معرض الكتاب العربي الثاني

"الأكثر شعبية هي الرواية وكتب التاريخ": ملبورن تستعد لاستضافة معرض الكتاب العربي الثاني Source: Pixabay

احصل على تطبيق SBS Radio

طرق أخرى للاستماع

نشر في: 17/11/2022 6:24pm
By Hana Yassin
تقديم: Hana Yassin, Iman Riman
المصدر: SBS

الكثير من القراء العرب في استراليا هم من الجيل الذي وصل الى استراليا في سن النضج "فيسعى الى استعادة ذكرياته عبر اعادة قراءة الكتب التي طالعها في شبابه"

نشر في: 17/11/2022 6:24pm
By Hana Yassin
تقديم: Hana Yassin, Iman Riman
المصدر: SBS
النقاط الرئيسية
  • معرض الكتاب العربي الثاني يستعد لفتح ابوابه في في التاسع عشر من الشهر الجاري
  • " سهولة الحصول على الكتاب الالكتروني جعلت من الكتاب التقليدي خيارا غير جذاب لجيل الشباب.
  • "الأكثر شعبية هي الرواية وكتب التاريخ" وتأتي في المرتبة الثانية بقية العناوين
عشاق القراءة والكتب في ملبورن على موعد مع فعالية ثقافية هامة هي معرض الكتاب العربي الثاني والذي يستعد لفتح ابوابه في في التاسع عشر من الشهر الجاري. وللكتاب مكانة في ثفافة الشعوب فهو هو المعلم الذي يعلم بلا عصا ولا كلمات ولا غضب، ، إن دنوت منه لا تجده نائم، وإن قصدته لا يختبئ منك، وإن أخطأت لا يوبخك، وإن أظهرت جهلك لا يسخر منك.

فما هي يا ترى اهم العناوين التي سيقدمها معرض الكتاب العربي في نسخته الثانية هذا العام؟ وهل مازال للكتاب حمهور في عصر السوشيال ميديا؟

اقرأ المزيد

وخير جليس في الزمان كتاب... لماذا فقد الكتاب بعض بريقه خلال السنوات الاخيرة؟هل تشتاقون الى رائحة الورق؟

Advertisement
يقول الناشط الثقافي ومنظم المعرض صباح برخو "اجافي الحقيقة لو قلت ان السوشيال ميديا لم تؤثر على مكانة الكتاب" فسهولة الحصول على الكتاب الالكتروني جعلت من الكتاب التقليدي خيارا غير جذاب لجيل الشباب.

واضاف برخو ان المعرض يضم العديد من الاصدارات والمصنفات العربية والمترجمة الى العربية واوضح "الأكثر شعبية هي الرواية وكتب التاريخ" وتأتي في المرتبة الثانية بقية العناوين

ويوضح برخو ان الكثير من القراء العرب في استراليا هم من الجيل الذي وصل الى استراليا في سن النضوج "فيسعى الى استعادة ذكرياته عبر اعادة قراءة الكتب التي طالعها في شبابه"

اقرأ المزيد

الآداب المقبولة في الثقافة العربية قد تكون مسيئة في أستراليا: ما هو المسموح والمحظور في الإتيكيت الأسترالية؟


من الجدير بالذكر ان معرض الكتاب العربي الثاني سيفتح ابوابه في ال19 من الشهر الجاري حتى ال25 منه في مركز دار العودة الاجتماعي على 1 Wendell St, Brunswick

استمعوا إلى اللقاء كاملا في المدونة الصوتية في أعلى الصفحة.

هل أعجبكم المقال؟ استمعوا لبرنامج "أستراليا اليوم" من الاثنين إلى الجمعة من الساعة الثالثة بعد الظهر إلى السادسة مساءً بتوقيت الساحل الشرقي لأستراليا عبر الراديو الرقمي وتطبيق Radio SBS المتاح مجاناً على 
أبل 
و
أندرويد


أكملوا الحوار على حساباتنا على 
فيسبوك
 و
تويتر
 و
انستغرام
شارك

Latest podcast episodes

How to stay mentally healthy

"التحديات كثيرة لكن الحياة يجب أن تستمر": كيف نتغلب على الإجهاد النفسي؟

أهم الأخبار الأسترالية والعالمية من أس بي أس عربي24

نشرة أخبار المساء 17/11/2022

Hedar Abadi.jpg

الفنان التشكيلي حيدر عبادي يحول الهجرة من "هزيمة إلى نصر" في الغربة

Anne Farah Hill 3.jpg

"أوصيت ابني المحامي الدفاع عن أبناء الجالية الضعفاء": الناشطة الاجتماعية آن فرح 40عاماً في خدمة المجتمع