"الأكثر شعبية هي الرواية وكتب التاريخ": ملبورن تستعد لاستضافة معرض الكتاب العربي الثاني

النقاط الرئيسية معرض الكتاب العربي الثاني يستعد لفتح ابوابه في في التاسع عشر من الشهر الجاري

" سهولة الحصول على الكتاب الالكتروني جعلت من الكتاب التقليدي خيارا غير جذاب لجيل الشباب.

"الأكثر شعبية هي الرواية وكتب التاريخ" وتأتي في المرتبة الثانية بقية العناوين

عشاق القراءة والكتب في ملبورن على موعد مع فعالية ثقافية هامة هي معرض الكتاب العربي الثاني والذي يستعد لفتح ابوابه في في التاسع عشر من الشهر الجاري. وللكتاب مكانة في ثفافة الشعوب فهو هو المعلم الذي يعلم بلا عصا ولا كلمات ولا غضب، ، إن دنوت منه لا تجده نائم، وإن قصدته لا يختبئ منك، وإن أخطأت لا يوبخك، وإن أظهرت جهلك لا يسخر منك.





فما هي يا ترى اهم العناوين التي سيقدمها معرض الكتاب العربي في نسخته الثانية هذا العام؟ وهل مازال للكتاب حمهور في عصر السوشيال ميديا؟





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يقول الناشط الثقافي ومنظم المعرض صباح برخو "اجافي الحقيقة لو قلت ان السوشيال ميديا لم تؤثر على مكانة الكتاب" فسهولة الحصول على الكتاب الالكتروني جعلت من الكتاب التقليدي خيارا غير جذاب لجيل الشباب.





واضاف برخو ان المعرض يضم العديد من الاصدارات والمصنفات العربية والمترجمة الى العربية واوضح "الأكثر شعبية هي الرواية وكتب التاريخ" وتأتي في المرتبة الثانية بقية العناوين





ويوضح برخو ان الكثير من القراء العرب في استراليا هم من الجيل الذي وصل الى استراليا في سن النضوج "فيسعى الى استعادة ذكرياته عبر اعادة قراءة الكتب التي طالعها في شبابه"









من الجدير بالذكر ان معرض الكتاب العربي الثاني سيفتح ابوابه في ال19 من الشهر الجاري حتى ال25 منه في مركز دار العودة الاجتماعي على 1 Wendell St, Brunswick





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