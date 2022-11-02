بنك الاحتياط يقرّ بأن اصحاب المنازل "تحت ضغط مادي كبير" لكنه يبقي الباب مفتوحا لرفع الفائدة حتى العام المقبل

قال محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي فيليب لوي إنه كان مدركًا تمامًا أن البنك قد رفع معدل الفائدة النقدية بسرعة هذا العام وأن هذا يسبب ضغطا ماديا للعديد من المقترضين. وأضاف لوي إن هذا هو السبب في أن البنك بدأ في إبطاء وتيرة زيادات أسعار الفائدة في الأشهر الأخيرة ، مثل الزيادة التي قررها بنسبة 0.25 نقطة مئوية يوم امس الثلاثاء.





وقال الوكيل العقاري تشاد عربيد ام البنك قرر التعامل بمرونة وبطريقة تتماشى مع حجم التضخم الذي وصل الى 7.3 بالمائة ومن المتوقع ان يصل الى 8 بالمائة العام المقبل.





ومع القرار الاخير لبنك الاحتياطي الأسترالي هذا الاسبوع، فإن معدل الفائدة النقدي يستقر الآن عند 2.85 في المائة.





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ويشير عربيد الى ان هذه هي المرة الاولى منذ 12 عاما والتي يرفع فيها بنك الاحتياط الفائدة في يوم كأس ملبورن للخيول





استمعوا الى حلقة هذا الاسبوع من بودكاست عالم العقارات مع تشاد عربيد في الرابط الصوتي أعلاه





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