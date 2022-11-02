أس بي أس عربي۲٤

بنك الاحتياط يقرّ بأن اصحاب المنازل "تحت ضغط مادي كبير" لكنه يبقي الباب مفتوحا لرفع الفائدة حتى العام المقبل

أس بي أس عربي۲٤

Mortgage for a house Wikimedia Commons Alanharder.ca CC BY 2.0.jpg

融資上樓難， 點算？（ Wikimedia Commons AlanHarder.CA CC BY 2.0）

احصل على تطبيق SBS Radio

طرق أخرى للاستماع

نشر في: 2/11/2022 6:23pm
By Hana Yassin
تقديم: Hana Yassin, Iman Riman
المصدر: SBS

اعلن بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) انه سيتابع ارقام التضخم "بحذر شديد" خلال الفترة المقبلة، وسيقوم برفع أسعار الفائدة بقوة في العام الجديد إذا كان يعتقد أنه بحاجة إلى ذلك.

نشر في: 2/11/2022 6:23pm
By Hana Yassin
تقديم: Hana Yassin, Iman Riman
المصدر: SBS
قال محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي فيليب لوي إنه كان مدركًا تمامًا أن البنك قد رفع معدل الفائدة النقدية بسرعة هذا العام وأن هذا يسبب ضغطا ماديا للعديد من المقترضين. وأضاف لوي إن هذا هو السبب في أن البنك بدأ في إبطاء وتيرة زيادات أسعار الفائدة في الأشهر الأخيرة ، مثل الزيادة التي قررها بنسبة 0.25 نقطة مئوية يوم امس الثلاثاء.

وقال الوكيل العقاري تشاد عربيد ام البنك قرر التعامل بمرونة وبطريقة تتماشى مع حجم التضخم الذي وصل الى 7.3 بالمائة ومن المتوقع ان يصل الى 8 بالمائة العام المقبل.

ومع القرار الاخير لبنك الاحتياطي الأسترالي هذا الاسبوع، فإن معدل الفائدة النقدي يستقر الآن عند 2.85 في المائة.

Advertisement
ويشير عربيد الى ان هذه هي المرة الاولى منذ 12 عاما والتي يرفع فيها بنك الاحتياط الفائدة في يوم كأس ملبورن للخيول

 استمعوا الى حلقة هذا الاسبوع من بودكاست عالم العقارات مع تشاد عربيد في الرابط الصوتي أعلاه

استمعوا إلى اللقاء كاملا في المدونة الصوتية في أعلى الصفحة.

هل أعجبكم المقال؟ استمعوا لبرنامج "أستراليا اليوم" من الاثنين إلى الجمعة من الساعة الثالثة بعد الظهر إلى السادسة مساءً بتوقيت الساحل الشرقي لأستراليا عبر الراديو الرقمي وتطبيق Radio SBS المتاح مجاناً على 
أبل 
و
أندرويد


أكملوا الحوار على حساباتنا على 
فيسبوك
 و
تويتر
 و
انستغرام
شارك

Latest podcast episodes

أخبار المساء

نشرة أخبار المساء 2/11/2022

DR Ziad Nassar

منحة بقيمة 1.5 مليون دولار لتطوير دواء جديد يعالج سرطان البروستات

Job search

تعرفوا على القطاعات التي تستحوذ على أكبر عدد من الموظفين في أستراليا

SBS and ABC

دليل الاستقرار: ما هي آلية عمل وسائل الإعلام في أستراليا؟