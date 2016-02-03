أس بي أس عربي۲٤

الوكيل العقاري تشاد عربيد: توقعات مطمئنة وغير مطمئنة للسوق العقاري هذا العام

أس بي أس عربي۲٤

Housing NT

Credit: NT website

احصل على تطبيق SBS Radio

طرق أخرى للاستماع

نشر في: 11/01/2023 5:04pm
By Manal Al-Ani
تقديم: Manal Al-Ani, Iman Riman
المصدر: SBS

قال الوكيل العقاري تشاد عربيد إن التوقعات غير مطمئنة بالنسبة لاسعار العقارات لهذا العام 2023 وهي ان مصرف الاحتياط سيقوم برفع متوقع للفائدة يوم الثلاثاء الموافق في السابع من شهر كانون الثاني يناير الجاري.

نشر في: 11/01/2023 5:04pm
By Manal Al-Ani
تقديم: Manal Al-Ani, Iman Riman
المصدر: SBS
النقاط الرئيسية
  • ذكر تقرير جديد لمصرف الاحتياط الفيدرالي أن أسعار العقارات شهدت أكبر تراجع على الإطلاق
  • عزا المصرف هذا الانخفاض إلى ارتفاع اسعار الفائدة على القروض العقارية
  • نخفضت أسعار العقارات بنسبة 8.4 في المائة بين 7 مايو 2022 ويناير 2023 هو أكبر انخفاض يشهده سوق العقارات في أستراليا
ذكر تقرير جديد لمصرف الاحتياط الفيدرالي أن أسعار العقارات شهدت أكبر تراجع على الإطلاق. وعزا المصرف هذا الانخفاض إلى ارتفاع اسعار الفائدة على القروض العقارية.
LISTEN TO
Melbourne overtake Sydney as property king image

ملبورن أفضل مدينة في سوق العقار

SBS Arabic24

03/02/201604:46
وانخفضت أسعار العقارات بنسبة 8.4 في المائة بين 7 مايو 2022 ويناير 2023 هو أكبر انخفاض يشهده سوق العقارات في أستراليا. فعلى سبيل المثال تراجعت أسعار المنازل والعقارات بشكل عام في سيدني بنسبة 13% خلال العام الماضي.

فيما انخفضت في برزبن بنسبة 10 في المائة ، وانخفضت أسعار المساكن في ملبورن بنسبة 8.6%.

وقال الوكيل العقاري تشاد عربيد، لبرنامج أستراليا اليوم، "شهد السوق العقاري في هذه الفترة انخفاضا في الأسعار وبالأخص خلال الفترة من شهر ايار مايو من العام 2022 ولغاية الشهر الجاري".

وأضاف "انخفضت الأسعار في أستراليا بشكل عام بنسبة 8.4 بالمئة وهذا الانخفاض غير مسبوق ما عدا الانخفاض الذي حدث في عام 2017-2019".

وذكر تقرير لمؤسسة CoreLogic Australia أن زيادة أسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس أدت إلى تقليص المبلغ الذي يمكن للمشتري اقتراضه من المصارف.
LISTEN TO
All you need to know about investing in the stock market in Australia image

كل ما تحتاج معرفته للاستثمار في سوق الأسهم الأسترالي

SBS Arabic24

18/02/202113:57
وأجرى الوكيل العقاري تشاد عربيد مقارنة بين أسعار العقارات اليوم مقارنة بالفترات السابقة قائلا "الفترة من 2017-2019 انخفضت الاسعار بسبب تغيير سياسة المستثمرين الأجانب والمستثمرين الحاليين".

وذكر "وضعت الدولة قوانين جديدة للمستثمرين الأجانب ورفعت رسوم الدمغة عليهم Stamp Duty لـ13.5 بالمئة. وتم أيضا تغيير سياسة منح القروض المصرفية للمستثمرين الأجانب."

وتابع الوكيل العقاري تشاد عربيد أن "التوقعات غير مطمئنة بالنسبة لاسعار العقارات لهذا العام 2023 وهي ان مصرف الاحتياط سيقوم برفع متوقع للفائدة يوم الثلاثاء الموافق في السابع من شهر كانون الثاني يناير الجاري. أما التوقعات المطمئنة هي ان نسبة البطالة قلت كثيرا وهي الان أقل من 3.5 بالمئة". 

وخلص الوكيل العقاري تشاد عربيد إلى القول إن "سبب انخفاض نسبة البطالة هو ان أغلب الناس لديها عمل. كما لم نشاهد اي هلع من أصحاب القروض لبيع منازلهم. بل شاهدنا ان عددا من الناس يلجأون الى مصارف اخرى تقدم عدة عروض وفوائد اقل من المصارف الذين هم معها. او قام بعض الأشخاص بدفع الفوائد فقط على القروض العقارية".

المزيد في التدوين الصوتي اعلاه

هل أعجبكم المقال؟ استمعوا لبرنامج "أستراليا اليوم" من الاثنين إلى الجمعة من الساعة الثالثة بعد الظهر إلى السادسة مساءً بتوقيت الساحل الشرقي لأستراليا عبر الراديو الرقمي وتطبيق Radio SBS المتاح مجاناً على 
أبل 
و
أندرويد.


أكملوا الحوار على حساباتنا على 
فيسبوك 
و
تويتر 
و
انستغرام.
شارك

Latest podcast episodes

world news arabic

نشرة أخبار المساء11/1/2023

redback.jpg

تحت المجهر: كيف نتعامل مع لدغات الحشرات والأفاعي وقناديل البحر في موسم الصيف؟

This Jan. 31, 2020 photo shows various brands and flavors of disposable vape devices at a store in the Brooklyn borough of New York. (AP Photo/Marshall Ritzel)

"انتبهوا للتفاصيل الصغيرة": ظاهرة الـ vaping تنتشر بين أطفال المدارس بأستراليا

Bonding In The Garden

لماذا يهتم الأستراليون بالمساحات الخضراء في منازلهم؟