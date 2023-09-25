هل أعجبكم المقال؟ استمعوا لبرنامج "Good Morning Australia" من الاثنين إلى الجمعة من الساعة السادسة إلى التاسعة صباحا بتوقيت الساحل الشرقي لأستراليا عبر الراديو الرقمي وتطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على
ٍ"60% من وسائل الإعلام بيده": إلى أين ستتجه مؤسسات مردوخ في أستراليا بعد تقاعده؟
Lachlan Murdoch, left, and Rupert Murdoch Credit: Evan Agostini/AP/AAPImage
يعتزم قطب الإعلام روبرت مردوخ (92 عاما) ترك رئاسة مجموعتي "فوكس كوربوريشن"، الشركة الأم لقناة "فوكس نيوز"، المحببة لدى المحافظين الأمريكيين، و"نيوز كورب"، ليسلم القيادة لابنه لوكلان، وفق ما أعلنت الشركتان. ويدخل هذا الإجراء حيز التنفيذ في الاجتماع العام المقبل لمساهمي الشركتين في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر، ليصبح روبرت مردوخ بعدها رئيسا "فخريا" للمجموعتين. وقال رئيس الوزراء الأحراري السابق، مالكوم تيرنبول، ان مردوخ بنى امبراطورية إعلامية كبيرة ولكنه أيضا ألحق ضرراً هائلاً بالديمقراطية وتابع: "لقد كان مردوخ أكبر صوت في العالم الناطق باللغة الإنجليزية وبأعلى صوت أنكر حقيقة الاحتباس الحراري العالمي." ومن جانبها، قالت مارغريت سيمونز وهي عضوة في مركز تطوير الصحافة بجامعة ملبورن، تعتقد أن تنحي روبرت مردوخ قد يكون لحظة مهمة في المشهد الإعلامي وتابعت: "تشير سيرة لاكلان مردوخ إلى أنه مدفوع بالربح أكثر من السياسة. ويشير آخرون إلى أنه أكثر يمينية من والده. علينا أن ننتظر ونرى." التقينا رئيس تحرير صحيفة التلغراف، أنطوان القزي، وسألناه عن إرث مردوخ الإعلامي في أستراليا والاتجاه الذي من المتوقع أن يطبع مسيرة ابنه لكلان الذي اتخذ قرار تعيين رئيس الوزراء الأحراري السابق توني آبوت في مجلس إدارة نيوز كورب. ما دلالات ذلك؟ كيف تُرسم الصورة في بلد تملك فيه مؤسسة واحدة 60% من مؤسسات الإعلام؟ الإجابات في الملف الصوتي المرفق بالصورة أعلاه.
شارك