"الجمهور متعطش للغناء الأصيل": جوقة روح الشرق تقدم التراث السوري والقدود الحلبية في حفلها القادم

النقاط الرئيسية: بدأت السيدة رانيا شلهوب بالغناء منذ طفولتها ورغم دراستها لمجال أخر إلا أنها احترفته لشغفها الكبير به.

التمويل وضيق الوقت هما من أبرز التحديات التي تواجه الجوقة.

التراث السوري والقدود الحلبية هما عنوان الحفل القادم لجوقة روح الشرق في 28 تموز/ يوليو.

عشقت رانيا الغناء الشرقي منذ نعومة أظافرها، فهي لا تذكر نفسها إلا وهي تغني. كيف لا وقد ورثت حب الغناء من عائلتها التي كان هناك الكثير من المغنين فيها سواء من جهة والدها أو والدتها، كما الكثير من العائلات العربية في بلاد الشام التي هي منبع الفن الأصيل حسب قول رانيا.





رغم أن رانيا قد تخصصت في مجال التجارة، إلا أن شغفها وعشقها في الحياة كان للغناء. من هنا بدأت بتطوير موهبتها والتحقت بالكثير من الجوقات الموسيقية في سوريا، فصقلت هذه الموهبة ونمتها الى أن احترفت الغناء الشرقي.



Source: Supplied أسست رانيا جوقة للغناء الشرقي في أستراليا عام 2018 وكان شغفها للغناء هو الدافع الأول والأساسي لأخذ هذه الخطوة. أما الدافع الثاني فتقول رانيا أنه الأشخاص المحيطين بها الذين كانوا بانتظار مثل هذه الفرصة ليعيشوا ويختبروا موهبتهم ويمارسوا شغفهم للغناء.





بدأت جوقة روح الشرق بعشرة أعضاء عام 2018، إلا أنها تضم اليوم أربعين شخصاً ما عدا العازفين جميهم من الهواة ومن كل أقطار العالم العربي.



Source: Supplied تقول رانيا أن حفلات الجوقة اليوم تستقطب جمهوراً كبيراً متعطشاً للغناء الشرقي الأصيل. هذا الأمر يزيد من المسؤولية الملقاة على عاتقها والتي هي رسالة تحملها وتعمل على نشرها وهي أن يبقى الفن العربي الأصيل حياً في بلاد المهجر.



لا يوجد شيء يساوي هذا الإرث والتراث الفني الذي حملناه من بلادنا لذا فهو يستحق أن يبقى حياً.

Source: Supplied رغم التحديات التي تواجهها الفرقة من قلة التمويل وضيق الوقت بسبب نمط الحياة السريع في أستراليا، إلا أن شغف أعضاء الفرقة وحبهم لهذا يجعلهم يخصصون الوقت للغناء حتى ولو في أخر النهار.





تضيف رانيا أنه حتى خلال تدابير جائحة كورونا والإغلاق فهذا لم يمنعهم من الغناء، بل كانوا يتواصلون ويغنون أونلاين عبر الإنترنت واليوم وبعد انتهاء هذه التدابير عادوا إلى سابق نشاطهم وبسرعة فائقة.



Source: Supplied تتحضر جوقة روح الشرق اليوم لحفلها القادم يوم الجمعة في 28 تموز/ يوليو في Bankstown Sports Club وسيكون التراث السوري هو عنوان هذا الحفل بعدما قدمت الفرقة الكثير من الألوان الغنائية الشرقية في حفلاتها السابقة كالأخوين الرحباني والفن المصري ومختلف البلدان العربية.



الدور هذه المرة هو للتراث السوري، سنقدم أغان من التراث الشامى والقدود الحلبية.

يمكن التواصل شخصياً مع السيدة رانيا لمن يرغب بحضور الحفل أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالجوقة Spirit of the Orient Choir.





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