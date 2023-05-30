أطول امرأة في العالم تدلي بصوتها في الانتخابات التركية

أدلت التركية رميسة غلغي أطول امرأة في العالم بصوتها في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية يوم الأحد.





غلغي البالغ طولها مترين و15 سنتيمترا قامت بالإدلاء بصوتها عبر صندوق اقتراع متنقل تم إحضاره إلى منزلها في شمال تركيا.





تحدثت بترا طوق الهندي عن هذا الموضوع بالإضافة إلى مواضيع أخرى شيقة في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.





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