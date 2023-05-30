أطول امرأة في العالم تدلي بصوتها في الانتخابات التركية

World's tallest woman casts her vote

KARABUK, TURKIYE - MAY 28: Rumeysa Gelgi, who has been named the World's Tallest Woman by Guinness World Records (GWR), casts her vote for the second round of Turkiye's presidential elections at a polling station in Karabuk, Turkiye on May 28, 2023. Source: Anadolu / Anadolu Agency/Anadolu Agency via Getty Images

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نقدم لكم فقرة المنوعات من برنامج Good Morning Australia التي تحمل إليكم بعض الأخبار والمواضيع الخفيفة.

أدلت التركية رميسة غلغي أطول امرأة في العالم بصوتها في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية يوم الأحد.

غلغي البالغ طولها مترين و15 سنتيمترا قامت بالإدلاء بصوتها عبر صندوق اقتراع متنقل تم إحضاره إلى منزلها في شمال تركيا.

تحدثت بترا طوق الهندي عن هذا الموضوع بالإضافة إلى مواضيع أخرى شيقة في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.

تعرفوا على المزيد عن تلك المواضيع في الرابط الصوتي.

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