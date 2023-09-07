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"الحركة بركة": أسبوع صحة المجتمعات متعددة الثقافات لعام 2023 يشجع على الرياضة
An elderly couple walk through a park in Sydney on Sunday, April 30, 2017. (AAP Image/Paul Miller) NO ARCHIVING Source: AAP
يتم الاحتفال بأسبوع الصحة المتعددة الثقافات في جميع أنحاء نيو ساوث ويلز كل عام لرفع مستوى الوعي بالقضايا الصحية التي تواجهها المجتمعات المتنوعة ثقافيًا ولغوياً والبحث عن طرق لاستكشاف طرق معالجة هذه المشكلات. شعار أسبوع الصحة لهذا العام 2023 هو "الاحتفاء بالثقافة من خلال الحركة" أو باللهجة العامية "الحركة بركة". يعد هذا الأسبوع بمثابة تذكير بأن النشاط البدني لا يعزز الصحة والرفاهية فحسب، بل يعزز أيضاً ارتباطنا بثقافتنا. بإمكانك الاحتفاء بثقافتك من خلال الرقص الفولكلوري أو فنون الدفاع عن النفس أو اليوغا. خلال هذا الأسبوع الذي يمتد من الرابع وحتى العاشر من أيلول سبتمبر، تمت الإضاءة على الرياضة المجتمعية مثل كرة القدم والرغبي والكريكيت والبايسبول والتنس وكرة السلة والكرة الطائرة. تحدثنا مع المحاضرة في جامعة غرب سيدني ورئيسة قسم الترجمة الخطية في الخدمات الصحية لغرب سيدني ايفا ملحم عن أبرز فعاليات الأسبوع الصحة لهذا الأسبوع وعن أهمية إيصال الرسالة للمجتمعات متعددة الثقافات بشكل مباشر ومبسط عبر قنوات عدة مثل الراديو والتلفاز ووسائل التواصل الاجتماعي. تحدثت ملحم عن إحصائيات مقلقة ربطت بين انخفاض النشاط البدني والإصابة بالسرطان، وعرّجت على أهمية إدخال تغييرات على نمط حياتنا اليومي دون الحاجة بالضرورة إلى ارتياد الصالة الرياضية أو ممارسة رياضات شاقة. استمعوا إلى مزيد من المعلومات عن هذا الأسبوع الهام في الملف الصوتي المرفق بالصورة أعلاه.
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