"فرّوا تحت الرصاص وبين الجثث" سيدة استرالية تروي تفاصيل نزوح اسرتها من السودان الى مصر

فرّوا تحت الرصاص وبين الجثث":سيدة استرالية تروي تفاصيل نزوح اسرتها من السودان الى مصر

"فرّوا تحت الرصاص وبين الجثث":سيدة استرالية تروي تفاصيل نزوح اسرتها من السودان الى مصر

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عاشت السيدة ماجي البنا من مدينة سيدني لحظات عصيبة وهي تتابع الاقتتال العسكري في وطنها الام السودان، وظلت لايام وليال وهي قلقة على سلامة عائلتها ومصيرهم.

النقاط الرئيسية
  • استقلت العائلة حافلة نقلتهم مع عوائل اخرى الى مدينة حلفا الاكثر امانا واستغرقت الرحلة 15 ساعة
  • كانت العائلة تحت تهديد القناصة طوال الرحلة
  • تشعرعائلة البنا الان من امان في مصر الا انها تعاني من ضغوط نفسية ومادية كبيرة
تحولت العاصمة السودانية الخرطوم الى ساحة قتال تنتشر فيها رائحة الموت فقررت عائلة البنا مغادرة منزلها . وتقول الابنة ماجي البنا المقيمة في سيدني ان عائلتها شاهدت مناظر مروعة اثناء مغادرتها العاصمة
"كان القناصة يطلقون النار عليهم ومروا بجثث ملقاة في الشوارع، لم يستطع والدي ان يروي لي كل ما شاهده"
استقلت العائلة حافلة نقلتهم مع عوائل اخرى الى مدينة حلفا الاكثر امانا واستغرقت الرحلة 15 ساعة "اضطر اهلي للبيات في الصحراء وعندما دخلو المدينة فتح لهم الاهالي المدارس لاقامة النازحين وقدموا لهم ما استطاعوا من طعام وشراب"
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بعض الصور التي التقطتها عائلة البنا اثناء نزوحها من الخرطوم
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من حلفا انضمت العائلة الى عشرات الالاف من النازحين على الحدود الباحثين عن امان في مصر "اضطرت اختي الى البقاء على الحدود لاربعة ايام لان طفلتها حديثة الولادة ليس لها اوراق رسمية. في نهاية المطاف قام ضابط بالصاق صورة الطفلة وكتابة اسمها بخط اليد في جواز سفر والدتها"
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"فرّوا تحت الرصاص وبين الجثث":سيدة استرالية تروي تفاصيل نزوح اسرتها من السودان الى مصر

ورغم ما تشعر به عائلة البنا الان من امان في مصر الا انها تعاني من ضغوط نفسية ومادية كبيرة فلم يُسمح لاخي بالعمل وهذا تسبب له في ضغط نفسي"

وتصف ماجي البنا شعورها وهي مكتوفة الايدي عاجزة عن انتشال عائلتها من المعاناة التي يمرون بها
"اشعر بغصة في القلب وكأن شئيا ما انكسر بداخلي"
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وتسعي المترجمة ماجي البنا الى احضاراهلها الى استراليا بتأشيرة لجوء انسانية ولكنها تواجه عقبات امام تحقيق هذا الحلم "هناك عدم وضوح من قبل وزارة الهجرة فلا نعلم مصير الطلبات التي سنقدمها وما اذا كان استثناءات لللاجئين السودانيين الذين يمرون الانا بظروف مأساوية"

استمعوا الى اللقاء الكامل مع السيدو ماجي البنا في الرابط الصوتي اعلاه

هل أعجبكم المقال؟ استمعوا لبرنامج "أستراليا اليوم" من الاثنين إلى الجمعة من الساعة الثالثة بعد الظهر إلى السادسة مساءً بتوقيت الساحل الشرقي لأستراليا عبر الراديو الرقمي وتطبيق Radio SBS المتاح مجاناً على أبل وأندرويد.

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