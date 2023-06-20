محامي هجرة يرحب بزيادة عدد اللاجئين إلى أستراليا: "هذا الكرم الأسترالي ليس بغريب واللاجئون مكسب للاقتصاد"

حددت الأمم المتحدة يوم 20 حزيران/ يونيو يوما عالميا للاجئين وتقول إن الهدف هو الاحتفاء "بعزيمة وشجاعة الأشخاص المجبرين على الفرار من أوطانهم هرباً من الصراعات أو الاضطهاد".





شعار يوم اللاجئ العالمي لعام 2023 هو "الأمل بعيداً عن الديار".



أستراليا سوف تزيد عدد اللاجئين الذين ستمنحهم تأشيرات إنسانية في العام القادم

أعلن وزير الهجرة أندرو جايلز عن زيادة عدد تأشيرات اللجوء للعام المالي المقبل. وفيما لم يعرف العدد الدقيق بعد، إلا أن هذه الزيادة تأتي من ضمن التزام الحكومة بمضاعفة الأعداد في السنوات القادمة.





وأشار الوزير في بيان إلى تخصيص أكثر من 17 ألف تأشيرة للجوء الإنساني في العام الماضي، من ضمنها 4000 لمواطنين أفغان.





وأضاف الوزير جايلز إنه من الحيوي لأستراليا أن تسعى لاحتضان المساهمات المختلفة التي يضيفها اللاجئون لهذا البلد.





وفي حديث مع SBS Arabic24 قال الدكتور باقر الموسوي، خبير قضايا الهجرة واللجوء، إن اليوم العالمي للاجئين يهدف "للتعريف بحقوق اللاجئين واحتياجاتهم وأحلامهم، ويساعد في حشد الدعم السياسي حتى يتمكن اللاجئون من النجاح وليس فقط النجاة، كما تقول الأمم المتحدة".



وفي حديث مع SBS Arabic24 قال خبيرالهجرة واللجوء الدكتور باقر الموسوي: "زيادة أعداد قبول اللاجئين في دول العالم يخفف قليلا من أزمة اللجوء، لكن أعداد النازحين داخل وخارج بلدانهم تخطت المئة مليون، وهذا عدد يفوق عدد سكان دول كثيرة".





ويضيف: "الحل الجذري لأزمة اللاجئين حول العالم يتطلب تنسيق من قبل المجتمع الدولي بأكمله".





لكنه رحب بزيادة عدد اللاجئين الذين ستستقبلهم أستراليا في العام القادم وقال "إنهم مكسب للاقتصاد وحركة العمالة، وهذا الكرم الأسترالي ليس بغريب".





وتحتفل أستراليا بأسبوع اللاجئين الذي يضم يوم اللاجئ العالمي بهدف تعريف الرأي العام عن اللاجئين والاحتفاء بالمساهمات التي قدمها اللاجئون للمجتمع الأسترالي.



سيدني تحتفل بأسبوع اللاجئين قبل تعيين الأمم المتحدة يوما خاصا للاجئ

أقيم "اسبوع اللاجئين" للمرة الأولى في سيدني في عام 1986 برعاية مؤسسة الخدمات الاجتماعية Austcare. وفي العام التالي أي في عام 1987 تم تنظيم هذا الأسبوع بالمشاركة مع مجلس اللاجئين الأسترالي. وأصبح هذا الأسبوع حدثا وطنيا في عام 1988.



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في عام 2004 انتقلت مسؤولية تنظيم هذا الأسبوع لمجلس اللاجئين الأسترالي بالكامل.





ويعود الفضل للواء Paul Cullen الرئيس المؤسس للمنظمتين، الذي عمل جاهدا منذ عام 1980 في سبيل تحديد يوم عالمي للاحتفال بمساهمات اللاجئين. وقد تحقق حلمه عام 2001 عندما أعلنت المفوضية السامية للاجئين التابعة للأمم المتحدة عن يوم اللاجئ العالمي في العشرين من شهر حزيران يونيو.





يقول مجلس اللاجئين الأسترالي إن أسبوع اللاجئين يبرز الصور الإيجابية للاجئين مما يساعد في خلق جو مرحب بهم في جميع أنحاء البلاد. ويضيف بأن الهدف الأكبر للاحتفال هو خلق تفاهم أفضل بين المجتمعات المختلفة وتشجيع الاندماج الناجح لتمكين اللاجئين من العيش بأمان ومواصلة تقديم مساهمة قيمة لأستراليا.



متى يصادف يوم اللاجئ العالمي ومتى تم إطلاقه؟

يصادف يوم اللاجئ العالمي الـ 20 من يونيو من كل عام، وهي مناسبة مخصصة للاجئين حول العالم. أُقيم أول احتفال بهذا اليوم على مستوى العالم لأول مرة في 20 يونيو 2001، وذلك بمناسبة بالذكرى الخمسين على اتفاقية عام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئ. وكان ذلك اليوم يعرف من قبل بيوم اللاجئ الإفريقي، قبل أن تخصصه الجمعية العامة للأمم المتحدة رسمياً باعتباره يوماً عالمياً للاجئين حول العالم وذلك في ديسمبر 2000.



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