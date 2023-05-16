"هذا البلد يحمل رسالة نموذجية للعالم": ما الذي تقوله رئيسة حركة الفوكولاري من استراليا؟

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The President of the Focolare Movement Margaret Karram, born in Haifa in 1962, speaks to :Good Morning Australia, as she visits Australia and the Focolare movement in Oceanea

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في زيارتها الأولى لأستراليا، تحمل رئيسة حركة الفوكولاري منذ عام 2021 مارغريت كرم رسالة حوار، وأخوة وترسّخ التزامها الذي قطعته منذ انضمامها للحركة في عمر 19 سنة مع قيم التلاقي واحتضان التنوع والتعددية لتخطي حواجز الاختلاف واحتضان الآخر. كيف احتضنت مارغريت التي ولدت في منطقة حرب في حيفا عام 1962 توقها إلى نداء سلام في الداخل؟ وما الذي تقوله عن رسالة حركة الفوكولاري لعالمنا المنقسم على ذاته؟

النقاط الرئيسية:
  • تلتقي مارغريت كرم رئيسة حركة الفوكولاري اعضاء الحركة خلال زيارتها الأولى لأستراليا واوقيانيا
  • تسعى الحركة للمساهمة في تحقيق السلام والوحدة في العالم متّبعة مسار الحوار والتلاقي
  • حصلت كرم على جائزة جبل صهيون للمصالحة في عام 2013 لالتزامهما بتطوير الحوار بين الثقافات والأديان المختلفة كما تعاونت في لجان ومنظمات مختلفة لتعزيز الحوار بين الديانات التوحيدية الثلاث
تزور رئيسة حركة الفوكولاري منذ عام 2021 أستراليا واوقيانيا وهي الرئيسة الثالثة بعد المؤسسة الايطالية كيارا لوبيك.

من لهيب نيران الحرب العالمية الثانية ، اشتعلت شعلة الأخوّة والترميم وبناء السلام في قلب الشابة كيارا لوبيك في إيطاليا غير مدركة أنها ستكون مؤسسة حركة عالمية ورسالة للتجديد الروحي والاجتماعي و "نموذج الوحدة "وسط العالم المحطم.

اسست كيارا لوبيك (1920-2008)، حركة الفوكولاري للتجديد الروحي والاجتماعي اذ يشكل أعضاؤها مجتمعًا عالميًا يحتضن الى التنوع العرقي والثقافي من كل الخلفيات الاجتماعية. إن روحانية، المستوحاة من الإنجيل، تولد طريقة حياة تجيب على أسئلة واسعة الانتشار حول معنى الحياة وعن الأصالة.

استهلت مارغريت كرم حديثها لبرنامج Good Morning Australia مثنية على النموذج الأسترالي في انفتاح القلب واحتضان التعددية تقول:

"استراليا تحمل رسالة نموذجية للعالم في احترامها لكل فرد واحتضانها للجميع".

تقرأ الواقع العالمي المنقسم الذي قد لا يختلف عن ظلمة واقع الحرب العالمية الثانية والتي قادت
كيارا لوبيك
للمبادرة لعيش الأخوة الإنسانية فتقول:
نحن بحاجة أكثر من أي وقت مضى لحمل قيم السلام والأخوة
"نعيش في عالم اتصالات، ولكنه منقسم، غير مترابط ومعزول ونحن بحاجة لذوي الإرادة الصالحة لنقل قيم السلام والوحدة".

كرم التي ولدت في الجليل، كبرت في جو متعدد للديانات وتعلمت منذ طفولتها تخطي الحواجز التي تعيق التلاقي الإنساني. تعرفت على حركة الفوكولاري وهي في الرابعة عشر من العمر وانضمت لها في ربيعها التاسع عشر واختارت ان تكون الحركة، في قيمها، نمط حياة.

التقت أكثر من مرة بالمؤسسة كيارا لوبيك وعنها قالت:

"تعلمت منها ان لكل شخص شعاع نور وهي حملته الى العالم"،
تحدثَت لغة عالمية وهي الحب رغم انها لم تتحدث سوى الإيطالية
حصلت كرم على جائزة جبل صهيون للمصالحة في عام 2013، جنبًا إلى جنب مع الباحثة والباحثة يسكا هاراني (امرأة يهودية تُدرّس عن المسيحية)، لالتزامهما بتطوير الحوار بين الثقافات والأديان المختلفة كما تعاونت في لجان ومنظمات مختلفة لتعزيز الحوار بين الديانات التوحيدية الثلاث.

هذا وتسعى الحركة جاهدة للمساهمة في تحقيق السلام والوحدة في العالم متّبعة مسار الحوار في ظل الاحترام الكامل لهوية كل شخص. تم تطوير هذا الحوار في جميع الاتجاهات، وإشراك المسيحيين من مختلف الكنائس، وأعضاء الديانات الأخرى، والأشخاص الذين ليس لديهم انتماء ديني ومجالات مختلفة من الثقافة المعاصرة.

ما هي رسالة الفوكولاري امس واليوم لعالمنا المكسور؟ وكيف كانت تلك الشرارة الملهمة في خضم الحرب العالمية الثانية؟

الإجابة مع مارغريت كرم في الملّف الصوتيّ أعلاه.

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