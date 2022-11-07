"هذه فرصتها الأخيرة": الفنانة شرين عبد الوهاب تخرج من المستشفى والجمهور ينتظر أن يراها

انتشرت أخبار عديده مؤخرا حول أزمة المطربة المصرية الشهيرة والمحبوبة شيرين عبد الوهاب، بدأت بانتقالها الى المستشفى غصبا عنها بعدما تم ادعاء انها كانت تتعاطي المخدرات مع طليقها الفنان والملحن حسام حبيب.





ومنذ انتشار هذا الخبر بدأت كل يوم شائعة جديده بالانتشار وتضاربت الاخبار حول حالتها الصحية والنفسية.





تحدثت أس بي أس عربي24 مع السيد محمد عبد الرحمن مؤسس ورئيس تحرير موقع اعلام دوت كوم عن خلفيات الازمه من القاهرة.





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يقول السيد محمد انه بعد قرابة 20 يوما من دخولها المستشفى وقبل خروجها منها ببضع ساعات تم تسريب تسجيل صوتي لها تخاطب محاميها وتقول لها بانها تريد أن تخرج.





وبالفعل، تم اعلان خروجها من المستشفى، وقيل انها ستوجه رسالة عبر الفيديو للجمهور لتطمئنه على عودتها وصحتها.



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ويضيف السيد محمد: "مر أكثر من يومين أو ثلاثة ولم يحدث ذلك. لكنها اكتفت باتصال غير معلن أو غير مسجل مع الاعلامي عمرو أديب وهو أكثر الصحفيين قربا منها في الفترة الأخيرة، ونقل عنها رسالة طمأنينة الى الجمهور".





وخلال حديثة مع أس بي أس عربي24 قال السيد محمد أن حتى خروج شيرين من المستشفى طاله تناقل للإشاعات.





"تم نشر صور حسام حبيب في سيارة مع شرين وقيل انه هو الذي أخذها من المستشفى وجاءت أخبار أخرى لتنفي ذلك".





"نحن الان في مرحله جديده ننتظر بماذا ستواجه شيرين جمهورها وكيف ستمكنه من الاطمئنان على حالتها الصحية".



السيد محمد عبد الرحمن مؤسس ورئيس تحرير موقع اعلام دوت كوم

كيف بدأت الأزمة الأخيرة في حياة الفنانة شرين عبد الوهاب؟

كانت الأشهر الماضية بشكل خاص حافلة بالتطورات بالنسبة للمطربة المصرية، بعد انفصالها عن زوجها حسام حبيب، بعد زواج لم يدم طويلاً 2018 – 2021.





وخرجت شيرين خلال تلك الفترة بتصريحات مثيرة للجدل، كشفت خلالها عن تفاصيل حياتهما الشخصية، وحجم الضغوطات التي ذكرت أنها تعرضت لها أثناء زوجها منه.





وتحرك الطرفان قانونياً من أجل مقاضاة بعضهما البعض بعد تصاعد تلك الاتهامات، وذلك قبل أن يتم الإعلان في 10 أكتوبر الجاري، عن الصلح بينهما، وإعلان شيرين - طبقاً لما ورد في بيان صادر عن محاميها - أنها تُكن كل الاحترام والتقدير لحسام حبيب، وتتنازل عن القضايا كافة التي كانت مثارة بينهما.





بعد التصالح، ترددت أنباء عن عودة الثنائي من جديد، قبل أن تتكشف مزيداً من ملامح الأزمة، مع دخول شرين إلى المستشفى، بزعم إصابتها في قدمها، قبل أن يتم الكشف من قبل محاميها عن تعرضها للضرب من شقيقها.





ومع تداول أنباء تعرض شيرين للضرب، وتأكيد حقيقة أنها ليست في مستشفى للعظام كما تم الإعلان في البداية، بل إنها في مستشفى نفسية، خرج شقيق الفنانة ووالدتها في تصريحات إعلامية، تحدثا خلالها عن كواليس الأزمة، لتتكشف مزيداً من التفاصيل المثيرة للجدل حول وضع الفنانة المصرية حينها.



الفنانة المصرية شرين عبد الوهاب وخلال تصريحات إعلامية، زعم شقيق المطربة المصرية محمد عبد الوهاب أن شيرين وطليقها حسام حبيب، يتعاطيان المخدرات داخل إحدى الشقق بمنطقة التجمع الخامس خلال الأيام الماضية، وأنه عمل على إنقاذها وأخذها للعلاج في إحدى المستشفيات النفسية.



وأكدت كريمة أبوزيد والدة شيرين عبد الوهاب، في تصريحات إعلامية لها، نفس رواية نجلها، موضحة أن علاقتها بابنتها شيرين "جيدة جداً" إنما على النقيض علاقتها بحسام حبيب، الذي زعمت أنه بعد الصلح بينه وبين شيرين، قامت الأخيرة بطردها وشقيقتها من المنزل وهي تحت تأثير المخدرات.





وطالبت في الوقت نفسه بـ "حماية ابنتها من طليقها بوصفه شر عليها"، طبقاً لتصريحاتها، التي أثارت جدلاً واسعاً.





وحرر محامي الفنانة المصرية، المستشار ياسر قنطوش، بلاغاً ضد شقيق شيرين عبد الوهاب، يتهمه فيه بالتعدي عليها بالضرب، وذلك قبل أن يعلن اعتزامه التنازل عن البلاغ المقدم بعد الاطلاع على التقارير الطبية التي تثبت حالة شيرين عبد الوهاب.





لكن شقيق الفنانة، يقول في تصريحاته إن من أخذ شقيقته من الشقة المذكورة هم الأشخاص المتخصصين من جانب المستشفى التي تتواجد بها، وليس هو بنفسه.



موجة دعم من الوسط الفني والجمهور

تدفقت رسائل الدعم للفنانة شرين من أصدقائها في الوسط الفني والإعلامي وحتى من الجمهور، متمنين لها عودة آمنة وقوية.





السيد محمد عبد الرحمن يقول بأنه لطالما كان الجمهور والوسط الفني داعما لشرين في جميع أزماتها السابقة.





"من الطبيعي أن أقول إن الدعم سيساعدها في تجاوز الأزمة. ولكن للأسف الشديد، ومنذ أكثر من عشر سنوات أو أكثر، دخلت شرين في أزمات كثيرة وتم دعمها والتعامل معها كصوت مصر الأهم. ولكن لا يبدو أنها تعلمت شيئا من الدروس السابقة. بالتالي يمكن القول إن هذه الأزمة هي الفرصة الأخيرة لشرين مع نفسها أولا ومع أسرتها ثانيا ومن ثم جمهورها وأصدقائها".





"إذا لم تعبر منها بسلام، أنا أتوقع أن تكون هذه الفرصة الأخيرة، إذا عادت للغناء ومن ثم قامت بعدها بعدة شهور بالدخول في أزمة أخرى فأتوقع بأن يعطيها الجمهور ظهرة والنجوم أيضا".



الفنانة شرين مع إحدى بناتها ويضيف: "عندما تدعم الشخص أكثر من مرة، ولا يبدو على هذا الشخص بأنه يستمع للنصائح أو أنه يحاول على أن يساعد نفسه فلن تستطيع أن توفر له هذا الدعم عدة مرات".





"تجاوز الجمهور أزماتها العديدة... وكلما عادت كلما صفق الجمهور لها...كل الأزمات الشخصية التي مرت بها شرين خصمت منها الكثير، ولكن لم تخصم منها كل شيء...".





للمزيد من التفاصيل يمكن الاستماع إلى مقابلة السيد محمد عبد الرحمن في الرابط الصوتي المرفق أعلاه.



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