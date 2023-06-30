"هذا أقل ما يمكن أن نفعله لمصر الحبيبة" سعاد حسني تتألق في سماء ملبورن في فعالية سينمائية خيرية

النقاط الرئيسية عرض خاص لفيلم "خلي بالك من زوزو" بنسخة معدّلة ومترجمة بالغة الانجليزية

هذا العرض هو جزء من امسية خيرية لجمع التبرعات لدعم مستشفى اهل مصر لعلاج الحروق في مصر.

جدير بالذكر ان لسعاد حسني 82 فيلما على مدار مسيرتها الفنية التي امتدت لعقود بدأت عام 1959 بفيلم حسن ونعيمة

عشاق السينما ومحبو سندريلا الشاشة العربية الفنانة المصرية الراحلة سعاد حسني على موعد في الشهر القادم لعرض خاص لفيلم "خلي بالك من زوزو" بنسخة معدّلة ومترجمة بالغة الانجليزية. هذا العرض هو جزء من امسية خيرية لجمع التبرعات لدعم مستشفى اهل مصر لعلاج الحروق في مصر.





تقول منظمة الامسية سيدة الاعمال والناشطة في الجالية المصرية نيفين الرفاعي "هذا أقل ما يمكن ما نفعله لمصر الحبيبة"



وعن سر اختيار النجمة سعاد حسني تقول الرفاعي "سعاد حسني هي سندريلا الشاشة وموهبة فنية شاملة". جدير بالذكر ان لسعاد حسني 82 فيلما على مدار مسيرتها الفنية التي امتدت لعقود بدأت عام 1959 بفيلم حسن ونعيمة





وتصف الرفاعي فيلم خلي بالك من زوزو الذي سيكون نجم الامسية بأنه "فيلم اجتماعي، غنائي، استعراضي ويعتبر من كلاسيكيات السينما المصرية" وسيشاهد الحضور اول نسخة ملُونة ومعدّلة للفيلم تم عرضها في مهرجان البحر الاحمر هذا العام



وعبرت السيدة نيفين الرفاعي عن اعتزازها بالدور الذي يلعبه المصريون في دعم المشاريع الخيرية في وطنهم الام. وعن مستشفى أهل مصر المستفيدة من ريع هذا الامسية "هذه اكبر مستشفى لعلاج الحروق في مصر، الشرق الاوسط وافريقيا وتقد كل خدماتها بالمجان"





ستقام هذه الامسية السينمائية الخيرية في الثامن من يوليو تموز. لمعرفة المزيد عن هذه الفعالية اضغطوا على الرابط اعلاه او زوروا هذا الرابط https://drum.greaterdandenong.vic.gov.au/drum/events/khally-ballak-men-zouzou-presented-light-diversity





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