الآلاف يعرضون تبني الطفلة السورية التي انتشلت من تحت أنقاض منزلها

APTOPIX Syria Turkey Earthquake Newborn Rescue

A baby girl who was born under the rubble caused by an earthquake that hit Syria and Turkey receives treatment inside an incubator at a children's hospital in the town of Afrin, Aleppo province, Syria, Tuesday, Feb. 7, 2023. Residents in the northwest Syrian town discovered the crying infant whose mother gave birth to her while buried underneath the rubble of a five-story apartment building levelled by this week’s devastating earthquake, relatives and a doctor say. (AP Photo/Ghaith Alsayed) Source: AP / Ghaith Alsayed/AP

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نقدم لكم فقرة المنوعات من برنامج Good Morning Australia التي تحمل إليكم بعض الأخبار والمواضيع الخفيفة.

عرض آلاف الأشخاص تبني الطفلة التي ولدت تحت أنقاض مبنى منهار في سوريا بعد الزلزال المدمر الذي ضرب البلدة.

عند إنقاذها، كانت الرضيعة، التي سميت آية، لا تزال مربوطة بحبل والدتها السريّ.

توفيت والدة آية، ووالدها، وأشقاؤها الأربعة في الزلزال الذي طال بلدة جنديرس في سوريا.

الطفلة في المستشفى حالياً ويقول الأطباء إن حالتها الآن مستقرة.

تحدثت كريستال باسل وفارس حسن عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.

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