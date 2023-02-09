الآلاف يعرضون تبني الطفلة السورية التي انتشلت من تحت أنقاض منزلها

عرض آلاف الأشخاص تبني الطفلة التي ولدت تحت أنقاض مبنى منهار في سوريا بعد الزلزال المدمر الذي ضرب البلدة.





عند إنقاذها، كانت الرضيعة، التي سميت آية، لا تزال مربوطة بحبل والدتها السريّ.





توفيت والدة آية، ووالدها، وأشقاؤها الأربعة في الزلزال الذي طال بلدة جنديرس في سوريا.





الطفلة في المستشفى حالياً ويقول الأطباء إن حالتها الآن مستقرة.





تحدثت كريستال باسل وفارس حسن عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.





تعرفوا على المزيد عن تلك المواضيع في الرابط الصوتي.





أكملوا الحوار عبر حساباتنا على فيسبوك و تويتر و انستغرام.





توجهوا الآن إلى موقعنا الالكتروني للاطلاع على آخر الأخبار الأسترالية والمواضيع التي تهمكم.





يمكنكم أيضاً الاستماع لبرامجنا عبر هذا الرابط أو عبر تطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على أبل وأندرويد.













