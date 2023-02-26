غبار السيليكا تهدد حياة أكثر من نصف مليون عام بناء في أستراليا

وسط الحديث عن مخاطر مادة السيليكا البلوري ومدى ارتباطها بالإصابة بسرطان الرئة، أعلنت الحكومة الفيدرالية إنها تعمل على معالجة مشكلة غبار السيليكا وسط دعوات لحظر المنتجات الحجرية الهندسية على الصعيد الوطني. ويرى المجلس الأسترالي لنقابات العمال أن استخدام المنتجات الحجرية أدى بالعديد من العمال إلى استنشاق غبار السيليكا البلوري والذي قد يتسبب في مرض رئوي مميت.



والسليكا هي عبارة عن معدن يتكون بصورة طبيعية في معظم أنواع الصخور والرمل والصلصال، ويتواجد في منتجات مختلفة كطوب البناء والإسمنت والحجارة المركبة. وتستخدم هذه المادة بشكل أساسي في تصنيع منتجات البناء ومواد التعمير.



ومن الملاحظ أن التقارير الصحية الصادرة مؤخرا حذرت من خطورة غبار السيليكا على حياة العمال حيث أعلن مجلس السرطان الأسترالي أن حوالي 600 ألف شخص يعملون في المناجم والمزارع وأعمال البناء والهدم قد يتعرضون للغبار، الذي يرتبط بأكثر من 230 حالة إصابة بسرطان الرئة كل عام.



فعن مخاطر غبارالسيلكا العمل تحدث الطبيب العام الدكتور أنطوان بريش مع أس بي إس عربي 24 عن ماهية مادة السيليكا موضحا أن غبار السيليكا ضار جدا عند استنشاقه، حيث انه يتلف خلايا الرئة ويمكن أن يؤدي على المدى الطويل إلى الإصابة بالسليكوسس ومرض الانسداد الرئوي المزمن وأمراض الكلى وسرطان الرئة،



استنشاق غبار السليكا بشكل دائم قد يتسبب في اصابة المرء بأمراض مزمنة

وأضاف الدكتور أنطوان أن على العامل ارتداء الكمامة بشكل محكم لكيلا يستنشق غبار السيليكا وأن يخضع الى فحوصات دورية التي قد تظهر مدى امكانية الإصابة بالأمراض التنفسية قبل حدوثها.



أما عن الاجراءات الوقائية التي يتم اتخاذها في روش العمل فقال جميل كركي وهو مديرأحد مشاريع البناء في سيدني



نحرص على اتباع معايير السلامة المنصوص عليها في ورش العمل بأستراليا ومنها ارتداء الخوذة وأحذية ذات رؤوس فلاذية وارتداء كمامات واقية

وأضاف جميل أن بعض العمال لا يمتثلون إلى معايير السلامة وبعضهم لا يرتدون الكمامة في الوقت الذي تسهر فيه بعض شركات التأمين و الرقابة الحكومية إلى إذكاء الوعي لدى العمال بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامتهم في مكان العمل.





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