"السلام بين الشعوب وليس الحكومات": السفارة الفلسطينية في كانبرا تحيي اليوم العالمي للتضامن مع الفلسطينيين

النقاط الرئيسية التاسع والعشرون من تشرين الثاني نوفمبر من كل عام هو اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني

السفير الفلسطيني في أستراليا ونيوزلندا د. عزت عبد الهادي والذي اعتبر أفضل أشكال التضامن مع الفلسطينيين يتمثل بـ "تنفيذ قرارات الامم المتحدة ومنح الشعب الفلسطيني حق تقرير المصير والاعتراف بدولة فلسطين

تشارك السفارة الفلسطينية اليوم في تنظيم فعالية هامة في مبنى البرلمان الفيدرالي في كانبرا، بالتعاون مركز إعلام الامم المتحدة واللجنة البرلمانية لأصدقاء فلسطين ومجلس السفراء العرب

يسعى الفلسطينيون والمتضامنون مع القضية الفلسطينية في هذا في اليوم العالمي إلى إقامة فعاليات سياسية ومهرجانات ثقافية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والسفارات الفلسطينية حول العالم ومنها سفارة فلسطين في العاصمة الأسترالية كانبرا.





تحدثنا إلى سعادة السفير الفلسطيني في أستراليا ونيوزلندا د. عزت عبد الهادي والذي اعتبر أفضل أشكال التضامن مع الفلسطينيين يتمثل بـ "تنفيذ قرارات الامم المتحدة ومنح الشعب الفلسطيني حق تقرير المصير والاعتراف بدولة فلسطين". وأعرب د. عبد الهادي عن سعادته بالتضامن الذي تحظى به القضية الفلسطينية من الشعوب العربية وفي أستراليا.



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عبد الهادي الذي عاد مؤخراً من زيارة إلى الأراضي الفلسطينية، أعرب عن رغبته بأن يبقى متشبثاً بالأمل والتفاؤل، ولكن الواقع على الأرض أكثر تشاؤماً: "هناك درجة من الإحباط في الشارع الفلسطيني إزاء المتجمع الدولي الذي لا يضغط على اسرائيل لتنفيذ قرارات الامم المتحدة. الاستيطان متواصل مستمر. إسرائيل ما زالت تهدم بيوت وتهود القدس وتواصل حصار غزة."





تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الفيدرالية بقيادة رئيس الوزراء أنثوني ألبانيزي بادرت في خطوة مفاجئة إلى التراجع عن قرار الحكومة السابقة الاعتراف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، وهو قرار رحبت به الفعاليات الفلسطينية في البلاد.





وكانت بلدية كانتبري بانكستاون – أحد أكبر المجالس البلدية في أستراليا – بادرت إلى المصادقة بالإجماع على "بيان سيدني حول معاداة الفلسطينيين". وكان الاتحاد العربي الأسترالي المدعوم من أكثر من 65 مجموعة ومؤسسة مجتمعية قد صاغ البيان في ما اعتبره "رداً على الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة للحقوق الإنسانية والسياسية والوطنية للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه في تقرير مصيره".





ويرى السفير الفلسطينيي أن القضية الفلسطينية ما زالت تتمتع بدعم كبير من المنظمات المدنية وغير الحكومية والاكاديمية: "أربعة استطلاعات رأي قالت ان اكتر 77% من الاستراليين ضد الاستيطان. للأسف هناك فجوة بين موقف الحكومة والمجتمع المدني."



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تشارك السفارة الفلسطينية اليوم في تنظيم فعالية هامة في مبنى البرلمان الفيدرالي في كانبرا، بالتعاون مركز إعلام الامم المتحدة واللجنة البرلمانية لأصدقاء فلسطين ومجلس السفراء العرب ومنظمة التعاون الاسلامي. وأضح د. عبد الهادي أن 35 سفيراً سيحضرون الفعالية وشخصيات أسترالية بارزة من بينها وزيرة الخارجية السابقة جولي بيشوب.





وفي مقر الأمم المتحدة في نيويورك، تعقد اللجنة المعنية بالشعب الفلسطيني جلسة خاصة سنويا احتفالا باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني. ومن بين الأنشطة الأخرى التي تُنظم في نيويورك في إطار الاحتفال باليوم الدولي للتضامن إقامة معرض فلسطيني وأحداث ثقافية وعروض أفلام.





استمعوا إلى المقابلة مع السفير الفلسطيني في كانبرا د. عزت عبد الهادي عبر الضغط على المدونة الصوتية أعلاه.



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