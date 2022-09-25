محلل سياسي: الحرب النووية في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية مستبعدة لهذه الأسباب

بعد مرور أشهر على اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، توجهت الأنظار إلى نيويورك بعد انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السابعة والسبعين والتي لم تسفر على قرارات فاعلة بشأن الحرب الدائرة ما بين الدولتين والتي بلغت دروتها في الأيام القليلة الفائتة.
عن تداعيات تصعيد الحرب ما بين روسيا وأوكرانيا ودور الأمم المتحدة في فض النزاع، تحدث رئيس قسم السياسات الخارجية وشؤون الشرق الأوسط في المنظمة الأوروبية للسياسات الاقتصادية الدكتور ناصر زهير إلى إذاعة إس بي أس 24.
烏俄邊境氣氛持續緊張， 市場波動持續。 Source: BBC
يرى الدكتور ناصر زهير أن الأزمة ما بين روسيا وأوكرانيا وصلت إلى أقسى درجات التصعيد في الأيام الأخيرة.
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روسيا اتجهت إلى الحل التصعيدي الذي يلغي كل الخيارات الديبلوماسية
وأضاف د. ناصر بأن الاستفتاءات المزمع إجراءها يوم 27 سبتمبر/أيلول لضم دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزاباروجيا الأوكرانية إلى روسيا قد تعيد المواجهات الشاملة ما بين الدولتين ومن ثم إعادة سناريو كييف إلى الواجهة.
ويرى ناصر بأن عملية الاستفتاء لضم المناطق الأوكرانية الأربعة بمثابة ورقة ضغط من الجانب الروسي على دول الغرب بعد الخسارة التي منيت بها القوات الروسية في منطقة خاركيف.
Source: AP / AP / Evgeniy Maloletka/AP
روسيا تخشى استعادة أوكرانيا لأراضيها لاستخدامها أسلحة متطورة بمساعدة من الغرب
وأضاف ناصر أنه في حالة ضم روسيا للمناطق الأربعة سيجد العالم نفسه أمام خيارين: توقف العملية العسكرية أو التصعيد الأكبر.
" قد تلجأ الدول المعنية إلى التهدئة بما في ذلك روسيا وفقا لوعود بوتين في مؤتمر سمرقند"
وأضاف ناصر أنه على الرغم من تلويح بوتين باستخدام الأسلحة النووية فإنه من المستبعد أن يتم اللجوء إليها وإن كانت تكتيكية.
وفي ظل المشهد الفوضوي الذي شهده العالم بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، كثرت الانتقادات بشأن دور الأمم المتحدة التي لم يكن لها أي دور يذكر في فض النزاعات الجارية.
Putin claims new Russian missile can hit anywhere on Eart. (AP) Source: AP
ويرى ناصر أن الأمم المتحدة فشلت في إيجاد حلول للأزمة واقتصرنجاحها الخجول في مسألة إمدادات الموارد الغذائية.
Credit: Mathivanan
وفي رد عن السؤال بشأن إمكانية إدخال اصلاحات على هيكلة الأمم المتحدة، قال ناصر إن المنظومة الدولية الآن تطالب بتوسع مجلس الأمن وضم ألمانيا واليابان البرازيل والهند إلى مجلس الأمن.
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