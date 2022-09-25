محلل سياسي: الحرب النووية في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية مستبعدة لهذه الأسباب

بعد مرور أشهر على اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، توجهت الأنظار إلى نيويورك بعد انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السابعة والسبعين والتي لم تسفر على قرارات فاعلة بشأن الحرب الدائرة ما بين الدولتين والتي بلغت دروتها في الأيام القليلة الفائتة.



烏俄邊境氣氛持續緊張， 市場波動持續。 Source: BBC عن تداعيات تصعيد الحرب ما بين روسيا وأوكرانيا ودور الأمم المتحدة في فض النزاع، تحدث رئيس قسم السياسات الخارجية وشؤون الشرق الأوسط في المنظمة الأوروبية للسياسات الاقتصادية الدكتور ناصر زهير إلى إذاعة إس بي أس 24.



يرى الدكتور ناصر زهير أن الأزمة ما بين روسيا وأوكرانيا وصلت إلى أقسى درجات التصعيد في الأيام الأخيرة.



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روسيا اتجهت إلى الحل التصعيدي الذي يلغي كل الخيارات الديبلوماسية





وأضاف د. ناصر بأن الاستفتاءات المزمع إجراءها يوم 27 سبتمبر/أيلول لضم دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزاباروجيا الأوكرانية إلى روسيا قد تعيد المواجهات الشاملة ما بين الدولتين ومن ثم إعادة سناريو كييف إلى الواجهة.



Source: AP / AP / Evgeniy Maloletka/AP ويرى ناصر بأن عملية الاستفتاء لضم المناطق الأوكرانية الأربعة بمثابة ورقة ضغط من الجانب الروسي على دول الغرب بعد الخسارة التي منيت بها القوات الروسية في منطقة خاركيف.



روسيا تخشى استعادة أوكرانيا لأراضيها لاستخدامها أسلحة متطورة بمساعدة من الغرب

وأضاف ناصر أنه في حالة ضم روسيا للمناطق الأربعة سيجد العالم نفسه أمام خيارين: توقف العملية العسكرية أو التصعيد الأكبر.



" قد تلجأ الدول المعنية إلى التهدئة بما في ذلك روسيا وفقا لوعود بوتين في مؤتمر سمرقند"



وأضاف ناصر أنه على الرغم من تلويح بوتين باستخدام الأسلحة النووية فإنه من المستبعد أن يتم اللجوء إليها وإن كانت تكتيكية.



Putin claims new Russian missile can hit anywhere on Eart. (AP) Source: AP وفي ظل المشهد الفوضوي الذي شهده العالم بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، كثرت الانتقادات بشأن دور الأمم المتحدة التي لم يكن لها أي دور يذكر في فض النزاعات الجارية.



Credit: Mathivanan ويرى ناصر أن الأمم المتحدة فشلت في إيجاد حلول للأزمة واقتصرنجاحها الخجول في مسألة إمدادات الموارد الغذائية.



وفي رد عن السؤال بشأن إمكانية إدخال اصلاحات على هيكلة الأمم المتحدة، قال ناصر إن المنظومة الدولية الآن تطالب بتوسع مجلس الأمن وضم ألمانيا واليابان البرازيل والهند إلى مجلس الأمن.





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