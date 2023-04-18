"تحت الوصاية": هل يمكن أن تحرك الدراما المياه الراكده؟

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نقدم لكم فقرة المنوعات من برنامج Good Morning Australia التي تحمل إليكم بعض الأخبار والمواضيع الخفيفة.

أثار مسلسل "تحت الوصاية" وهو من بطولة الفنانة منى زكي حالة واسعة من الجدل بسبب القضايا الشائكة التي يتناولها والتي تتعلق بحقوق المرأة المصرية وحرمانها من الوصاية على أولادها بعد وفاة الزوج.

وقد شهد مجلس النواب المصري العديد من التحركات أثناء عرض المسلسل.

فقد طالبت النائبة ريهام عفيفي عضو مجلس الشيوخ بتعديل قانون الولاية على أموال الأطفال القصر والصادر منذ خمسينات القرن الماضي.

تحدثت بترا طوق وفارس حسن عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.

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