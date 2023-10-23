الأمم المتحدة: 75 عامًا من الجهود لتعزيز السلام في مواجهة التحديات العالمية

النقاط الرئيسية: دور الأمم المتحدة في تعزيز السلام وحل النزاعات العالمية

الأهمية السنوية لليوم العالمي للأمم المتحدة

دور أستراليا وتحديات الأمم المتحدة في الوقت الحالي

منذ تأسيسها في عام 1945، أصبحت الأمم المتحدة مكانًا مهمًا للحوار الدولي وحل النزاعات العالمية، إن تاريخها وإرثها يجسدان جهودها الدؤوبة في تعزيز السلام والأمان على مستوى العالم.



ويحتفل العالم باليوم العالمي للأمم المتحدة في 24 أكتوبر من كل عام لتسليط الضوء على دور هذه المنظمة ومساهمتها في التحقيقات ومكافحة التحديات.



epa10909436 Soldiers of the UN peacekeeping mission, United Nations Interim Force In Lebanon (UNIFIL), keep watch on the Israeli town of Misgav Am, seen from the village of Aadaysit, southern Lebanon, 09 October 2023. More than 700 Israelis were killed and over 2,000 were injured since the Islamist movement Hamas carried out an unprecedented attack on southern Israel on 07 October, the Israeli army said. According to Palestinian officials, more than 500 people were killed and nearly 3,000 were injured as a result of Israel’s retaliatory raids and air strikes in the Palestinian enclave. EPA/WAEL HAMZEH Source: EPA / WAEL HAMZEH/EPA تأسست الأمم المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية لتعزيز السلام والأمان العالميين وتعزيز التعاون بين الدول. وتجسد هذه المنظمة قيم السلام والعدالة وحقوق الإنسان. على مر العقود، تطورت لتصبح منبرًا للدبلوماسية وحل النزاعات.





في 24 أكتوبر 1945، وقع ميثاق الأمم المتحدة، الوثيقة الأساسية لتأسيسها، وهدفه تحقيق السلام والأمان وتعزيز التعاون العالمي.





أستراليا هي عضو مؤسس في الأمم المتحدة منذ تأسيسها ولها دور فعّال في العمل الدولي للمنظمة. لعبت دورًا هامًا في صياغة ميثاق الأمم المتحدة، ومواصلتها المشاركة في حفظ السلام ومكافحة الفقر وتعزيز حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.





الأمم المتحدة تعمل بجد لحل النزاعات عبر الوساطة والتحكيم والعمليات السلمية. وقد قامت بتسوية العديد من النزاعات المعقدة في العالم.



بالإضافة إلى حل النزاعات، تعمل الأمم المتحدة على تعزيز التنمية المستدامة وحقوق الإنسان وتقديم المساعدة الإنسانية إلى المناطق المتضررة.



epa10872010 Ukraine's President Volodymyr Zelensky (at round table, R background) addresses an United Nations Security Council meeting about the war between Ukraine and Russia on the sidelines of the 78th session of the United Nations General Assembly at United Nations Headquarters in New York, New York, USA, 20 September 2023. EPA/JUSTIN LANE Source: EPA / JUSTIN LANE/EPA في وقتنا الحالي، تواجه الأمم المتحدة تحديات كبيرة فيما يتعلق بتسوية النزاعات وتحقيق السلام والأمان في عالم مليء بالتوترات الدولية. إن السؤال الرئيسي هو ما إذا كانت ستنجح في التغلب على هذه التحديات في ظل الأوضاع الجيوسياسية الصعبة.



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