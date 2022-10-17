"افتراء غير مبرر": أطباء أستراليا يستنكرون تقارير اتهمتهم باستغلال نظام ميديكير والحكومة تحقق

النقاط الرئيسية تقرير صحفي يتهم بعض الأطباء والخدمات الطبية باستغلال نظام الميديكير

جمعية الأطباء الأسترالية تستنكر التقرير

الحكومة تصف الممارسات بالفظيعة وتعد بالتحقيق

قالت الجمعية الطبية الأسترالية AMA إن غالبية الأطباء يفعلون الشيء الصحيح، ويشعرون "بالغثيان" من خلال تقرير يقول إن نظام الميديكير يتعرض لعمليات اختلاس تقارب 8 مليارات دولار في السنة.





وقالت أعلى هيئة طبية في أستراليا في بيان لها إن هذه الادعاءات هي "إهانة غير مبررة لمهنة الطب" و "هجوم غير مستحق على المهنة بأكملها".





كشف تقرير مشترك لشبكة ABC وصحيفتي سيدني مورننغ هيرالد، والايج، عن وجود هدر وسرقة لنظام الميديكير يصل إلى ثمانية مليارات دولار سنويا. وأن بعض العاملين في الحقل الصحي يستغلون النظام ويطالبون بفواتير لخدمات لم يقدموها أصلا. وبحسب التقرير فإن بعض الأطباء طالبوا بمدفوعات عن معاينة أشخاص متوفين، وآخرين تلاعبوا بسجلات المريض الطبية من أجل رفع مداخيلهم.





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ويقدر الهدر ب30 بالمئة من ميزانية الميديكير السنوية البالغة 28 مليار دولار، أو ما يقارب ثمانية مليارات دولار بالعام.





ويقول التقرير الصحفي إنه سُمح لعمليات الاحتيال والهدر بالحصول على مدى عقود من الزمن على الرغم من تحذيرات وجهها خبراء للحكومات الفدرالية المتعاقبة



وتعليقا على هذا التقرير، وصف وزراء في الحكومة تلك الاعمال بالفظيعة، متوعدين كل من ينهب النظام بالمثول أمام القضاء ومواجهة عقوبات قانونية.





وقالت AMA في بيان: "هذه المزاعم إهانة غير مبررة لمهنة الطب ، حيث تقوم الغالبية العظمى من الأطباء بعمل الصواب بحق مرضاهم وبقواعد الرعاية الصحية".





قالت AMA إنها تجتمع بانتظام مع وزارة الصحة ، و "تدرك أنه لا يوجد دليل على انتشار الاحتيال على نطاق واسع كما جاء في وسائل الإعلام اليوم".





وفي حديث مع SBS Arabic24 اعتبر البروفسور أحمد الربيعي إن التقارير الصحفية المذكورة "تفتقر للموضوعية وهي أحادية النظرة".





واعتبر البروفسور الربيعي إن نظام الميديكير يحتاج للتحديث والاصلاح بما يتماشي مع التطورات الديمغرافية والاجتماعية والاقتصادية العديدة.





"ظهر نظام الميديكير عام 1984 لكن منذ ذلك الوقت ظهرت تطورات عديدة في المجتمع مما يستوجب إعادة النظر بكل أسسه وتفصيلاته".





وأشار البروفسور الربيعي إلى أن تقييم أداء نظام الميديكير لا يحصل من خلال تقارير صحفية لكنه يتطلب النظر إلى منافذ الصحة الأخرى والتي تشمل المستشفيات.





"لو كان هناك منافذ صحية أخرى فعالة، فسوف يكتفي بها المريض، ولقلّت زيارة المريض للمراكز الصحية".





ويقول البروفسور الربيعي إن الغالبية المطلقة من الأطباء في عيادتهم أو المراكز الصحية ملتزمون بضوابط الميديكير، ورأى أن هناك الأجسام الطبية الناظمة والمراقبة لعمل الأطباء وهي متشددة جدا لناحية تصرفات وسلوك المختصين الطبيين، وهناك عواقب تترتب عن سوء هذا السلوك.



جیم چالمرز خزانه دار استرالیا Source: AAP / AAP / Jono Searle وكشف التقرير الصحفي إن الهدر يحصل في كل نواحي القطاع الصحي ومن ضمنها أطباء الصحة العامة، الجراحون، أخصائيو التحاليل والتخدير وأطباء الأشعة وأطباء الأسنان الذين يستخدمون نظام علاج أسنان الأطفال عبر الميديكير.





وتشمل بعض الممارسات الأكثر إثارة للقلق، طبيبًا تم القبض عليه في فبراير شباط الماضي يطالب بفاتورة معاينة أشخاص توفوا في دور رعاية المسنين، وطبيبًا يصف أدوية لمدمنين على المخدرات دون تقديم العناية الواجبة لهم، وأخصائيي أشعة طلبوا فحوصات من مرضى سرطان ميؤوس من شفائهم بشكل مبالغ فيه من اجل الحصول على مدفوعات حكومية.





يأتي هذا التقرير في وقت ترتفع فيه الفواتير الصحية، ويزداد الضغط على المصاريف الصحية بسبب الوضع الاقتصادي والصعوبات في الميزانية.





من جهتها قالت وزارة الصحة في بيان، إن لديها برنامج امتثال قوي لضمان نزاهة المديكير ، بما في ذلك تقييم شكاوى خارجية تصلها ، وتحليل أنماط المطالبات. وقالت إنها تأخذ أي مزاعم بعدم الامتثال على محمل الجد.





من جهته استنكر وزير الخزانة جيم شالمرز أفعال الذين يسرقون من نظام المديكير، وقال إن ما كشف عن التقرير الصحفي، "فظيع للغاية".



وقال الوزير شالمزرز إن الحكومة تقوم بالتحقيق في هذه المزاعم. وأضاف في حديث مع الصحفيين اليوم في كانبرا قائلا إنه إذا كانت هذه الأرقام صحيحة، فهذا شيء فظيع. وإن كل دولار يُسرق سواء كان من Medicare أو من NDIS هو دولار مسروق من الناس الذين يحتاجون لرعاية صحية جيدة.





من جهته حذر وزير الخدمات الحكومية ونظام التأمين لذوي الإعاقة (بيل شورتن) الذين ينتهكون النظام الصحي بأنهم سوف يقعون في قبضة الحكومة.





كما وعبرت الوزيرة تانيا بليبرسك عن صدمتها من التقرير، وشددت على ضرورة ملاحقة الذين يرتكبون هذه المخالفات، لأن الأستراليين يريدون المحافظة على الميديكير، ويحبون كيف يعمل النظام الصحي في أستراليا، لكنها أضافت إنه ذلك لن يكون ممكنا إذا كان هناك أشخاص ينهبونه.





ووجهت كلامها للذين ينهبون النظام وقالت: إنهم سيواجهون العقوبات القانونية اللازمة.





المزيد في اللقاء مع البروفسور أحمد الربيعي، أخصائي أمراض الجهاز الهضمي والناظور والمحاضر في كلية الطب في جامعة نيو ساوث ويلز، ورئيس جمعية الأكاديميين العراقيين في أستراليا ونيوزلندا وسكرتير الجمعية الطبية العراقية الاسترالية، وعضو الهيئة الإدارية للمنتدى الأسترالي للجامعيين العراقيين.



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