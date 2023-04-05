خبير صحي: نظام الميديكير في أزمة وبحاجة إلى إصلاح جذري

Key Points أصدرت الحكومة الفيدرالية يوم امس الثلاثاء المراجعة التي طال انتظُارها بشأن الاحتيال وعدم الامتثال لقواعد الميديكير

قال البروفيسور أحمد الربيعي أخصائي أمراض الجهاز الهضمي والناظور وأستاذ كلية الطب في جامعة نيو ساوث ويلز إن "نظام الميديكير يمر بأزمة وهو بحاجة إلى إصلاح جذري

يتم سنويا خسارة ما بين مليار ونصف المليار دولار إلى ثلاثة مليارات دولار كل عام بسبب الاحتيال وعدم الامتثال لنظام التأمين الصحي العام

يتم سنويا خسارة ما بين مليار ونصف المليار دولار إلى ثلاثة مليارات دولار كل عام بسبب الاحتيال وعدم الامتثال لنظام التأمين الصحي العام المعروف باسم Medicare ، وفقًا لمراجعة مستقلة حذرت ايضا من أن النظام الحالي شديد التعقيد وقد عفا عليه الزمن مما يجعله عرضة لاستنزاف المزيد من أموال دافعي الضرائب.



وأصدرت الحكومة الفيدرالية يوم امس الثلاثاء المراجعة التي طال انتظُارها بشأن الاحتيال وعدم الامتثال لقواعد الميديكير . وكان الخبير الاقتصادي الصحي براديب فيليب قد ترأس هذه المراجعة.





وكانت الحكومة الفيدرالية قد أمرت باجراء هذه المراجعة بعد أن زعمت تقارير اعلامية وجود عيوب في نظام Medicare جعلت من السهل على بعض الاطباء القيام بالتلاعب ، وجعلت من المستحيل تقريبًا اكتشاف الاحتيال.





جزءًا كبيرًا من الأموال المفقودة يُعزى إلى أخطاء عدم الامتثال بدلاً من الاحتيال المتعمد

تم الطعن في هذه الادعاءات بشدة من قبل عدد من المجموعات في ذلك الوقت ، بما في ذلك الجمعية الطبية الأسترالية (AMA) والكلية الملكية الأسترالية للممارسين العامين (أي اطباء العائلة) (RACGP).





ولكن مراجعة Philip وجدت أن جزءًا كبيرًا من الأموال المفقودة يُعزى إلى أخطاء عدم الامتثال بدلاً من الاحتيال المتعمد.





وقال البروفيسور أحمد الربيعي أخصائي أمراض الجهاز الهضمي والناظور وأستاذ كلية الطب في جامعة نيو ساوث ويلز إن "نظام الميديكير يمر بأزمة وهو بحاجة إلى إصلاح جذري."



اقرأ المزيد غذاء مراكز رعاية المسنين غير صحي

وأضاف لبرنامج أستراليا اليوم "هنالك تباين بين الاعلام والدراسات. تم تداول تقاريرخلال اليومين الماضيين انه هنالك غش واحتيال وتلاعب بلغت قيمته بين مليار ونصف الى ثلاثة مليارات. واقع الحال التقرير وضع هذا ضمن سياقات ومن أبرز تلك السياقات تأكيد أولا ان الغالبية الساحقة من الأطباء ملتزمين بحماية الميديكير وبصوابطه وقواعده العامة. ثانيا انه لا صحة للتقارير التي ذكرت قبل سنة او أكثر ان الهدر والاحتيال بلغ ثمانية مليارات دولار".





هناك احتمال حقيقي بأن الاحتيال وعدم الامتثال قد يرتفعان إلى مستوى 8 مليارات دولار إذا لم يتم وضع ضوابط وأنظمة وتعليمات جديدة

وقال وزير الصحة مارك باتلر إن المراجعة أظهرت أن "الغالبية العظمى" من المهنيين الصحيين يتمتعون بحسن النية ويحمون نظام الرعاية الطبية الميديكير.





كما كتب الدكتور فيليب في تقرير المراجعة أن هناك "احتمال حقيقي" بأن الاحتيال وعدم الامتثال قد يرتفعان إلى مستوى 8 مليارات دولار إذا لم يتم وضع ضوابط وأنظمة وتعليمات جديدة.





وقدمت مراجعة الدكتور فيليب ثلاثاً وعشرين توصية ، لتحسين نظام ميديكير ، وتحديث التشريعات المتعلقة بالرعاية الطبية بحيث تكون فعالة ومناسبة للاحتياجات الصحية الحالية ، وأن يتم إنشاء أنظمة أفضل لاكتشاف ووقف الاحتيال وعدم الامتثال.





المزيد في التدوين الصوتي اعلاه





هل أعجبكم المقال؟ استمعوا لبرنامج "أستراليا اليوم" من الاثنين إلى الجمعة من الساعة الثالثة بعد الظهر إلى السادسة مساءً بتوقيت الساحل الشرقي لأستراليا عبر الراديو الرقمي وتطبيق Radio SBS المتاح مجاناً على أبل و أندرويد.



