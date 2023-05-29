محلل سياسي من تركيا: ارتياح كبير في أوساط اللاجئين السوريين بعد فوز أردوغان في الانتخابات

Key Points انتشرت مظاهر الاحتفالات في أنحاء تركيا فيما توالت التهاني من زعماء العالم

فاز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالانتخابات الرئاسية على منافسه العلماني كمال كليجدار أوغلو

ذكر الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الاستاذ أحمد كامل من مدينة اسطنبول التركية هنالك ارتياح كبير للمهجرين العرب والسوريين بعد فوز الرئيس التركي

فاز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالانتخابات الرئاسية على منافسه العلماني كمال كليجدار أوغلو. وأعلن أحمد ينار رئيس اللجنة العليا للانتخابات أن "أردوغان فاز بالانتخابات الرئاسية بعد أن حصد 52.15 من إجمالي الأصوات، مقابل أقل من من 48 بالمئة لمنافسه كمال كليجدار أوغلو".



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وانتشرت مظاهر الاحتفالات في أنحاء تركيا فيما توالت التهاني من زعماء العالم، وألقى إردوغان خطاب النصر و قال وسط حشد من أنصاره قبالة مقر إقامته في اسطنبول "سنفي بكل الوعود التي قطعناها للشعب"، مؤكدا أن "كل عملية انتخابية هي نهضة".





وقال الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الاستاذ أحمد كامل من مدينة اسطنبول التركية ارتياح إن "كل شيء تم على ما يرام بدون أي مشاكل أو ادعاءات بالتزوير أو صدامات. تم الأمر بسهولة وسرعة وسلاسة."





وأضاف الكاتب الصحفي أحمد كامل، لبرنامج استراليا اليوم، "الانتخابات كانت حرة ونزيهه. كابوس وانزاح من على صدور المهجرين العرب وبالأخص السوريين، لان كان عندهم خوف من التصريحات البشعة جدا لأوغلو."





وتابع "ارتياح فوق التصور لمهجرين عرب وسوريين يقدر عددهم خمسة آلاف شخص. أردوغان سياسي محنك وشاطر ومقنع وصاحب خبرة طويلة. مر على تركيا خلال السنوات الماضية العديد من الأوقات العصيبة بسبب كورونا التي أوقفت الحياة تماماً."





وأضاف إردوغان البالغ من العمر 69 عاماً والذي يحكم تركيا منذ عشرين سنة "أظهرت هذه الانتخابات أن لا أحد يستطيع أن يهاجم مكتسبات هذه الأمة"، داعياً الأتراك إلى "الوحدة والتضامن وترك الخلافات السياسية جانبا."





وأشار الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الاستاذ أحمد كامل إلى ان الحرب بين روسيا وأوكرانيا أثرت ايضا على الأوضاع في تركيا والعالم." قائلاً إن "أوغلو لم يقدم صورة مقنعة وانه وعد سبعة اشخاص انه سيقوم بتعيينهم كنواب للرئيس وهذا شيء غريب لم يحصل في التأريخ."





"لن تكون هنالك تغييرات كبيرة في سياسة أردوغان وان تركيا ستستمر بنفس النهج. ربما يخفف أردوغان من المسايرة لاحزاب المعارضة وربما قد يكون أقل حماساً لمصالحة النظام السوري."



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وفي ردود الفعل الدولية، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن إعادة انتخاب إردوغان تظهر دعم الأتراك "لجهودكم في تعزيز سيادة الدولة واتباع سياسة خارجية مستقلة".





وهنّأ الرئيس الأميركي جو بايدن إردوغان على إعادة انتخابه قائلا "أتطلع إلى مواصلة العمل معا بصفتنا حليفين في الناتو بشأن القضايا الثنائية والتحديات العالمية المشتركة".





وأبدى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تطلعه إلى "المضي قدما" في رفع التحديات العالمية المشتركة، فيما أمل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "تعزيز الشراكة الاستراتيجية" مع تركيا.





أما الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، فقد أشاد بـ"انتصار إردوغان الكبير والمستحق".





توقفت حركة المرور في ساحة تقسيم الشهيرة في إسطنبول فيما تجمعت حشود كبيرة لوحت بالأعلام التركية وصور إردوغان.





تعرض الزعيم التركي الأطول عهدا إلى اختبار غير مسبوق، ويُنظر إلى هذه الانتخابات على نطاق واسع على أنها الأكثر أهمية في تاريخ الجمهورية منذ إعلانها قبل قرن.





شكّل كيليتشدار أوغلو تحالفًا قويًا جمع حلفاء سابقين لإردوغان وقوميين علمانيين ومحافظين.





ونجح في 14 أيار/مايو في الوصول إلى الدورة الثانية لأول مرة في تاريخ الانتخابات الرئاسية في تركيا.





لكن كيليتشدار أوغلو لم يقر رسميًا بالهزيمة أثناء تلاوته بيانا مقتضبا أمام الصحافيين في أنقرة.





وقال "إنني حزين للغاية في مواجهة الصعوبات التي تنتظر البلد".





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