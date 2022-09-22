الموسيقار العالمي رحيم الحاج يستعد لتقديم "رسائل من العراق" بدار الأوبرا بسيدني

رحيم الحاج واحد من أهم العازفين في العالم فهو العازف والمؤلف الموسيقي الذي ينتقل ما بين المسارح العالمية والعواصم الثقافية لتقديم معزوفات من ألحانه تعكس هويته العربية.



التقينا ببرنامج بيت المزيكا برحيم الحاج الذي عرف عن نفسه قائلا:



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أنا عازف ومؤلف عراقي تعلمت أصول الموسيقى في بغداد على يد الفنان الكبير منير بشير

وتحدث رحيم عن نشأته في بيت محافظ وعن إعجابه بمعلمه الذي كان يعزف على العود ويشدو بأغان عراقية معروفة لدى أهل العراق: لتكن هذه المرة الأولى التي يلمس فيها رحيم آلة العود ويحاول العزف على عود معلم اللغة العربية الذي شجعه وكان سببا في دراسة رحيم للنوتات الموسيقية ومن ثم العزف على العود.



أمي شجعتني على حب الموسيقى وبالنسبة لي صوت أبي لا مثيل له

لم يكن أمام الطفل رحيم سوى الاستمرار في دراسة الموسيقى والعود أينما حل، متذكرا كلمات معلم اللغة العربية الذي قال له يوما ما بأنه سيبهر العالم، ليصبح رحيم من أفضل المويسيقيين في العالم ويتم ترشيحه لنيل جوائز عالمية: جائزة غرامي وجائزة إيمي.



كنت أول فنان عربي يٌرشح للحصول على جائزة غرامي عام 2004 لأكون حجر أساس لموسيقين عرب ستعرف موسيقاهم فيما بعد طريقا لنيل الجوائز العالمية

وأضاف رحيم أنه على الرغم من إقامته في الولايات المتحدة الأمريكية لكن علاقته بالموسيقى والبلاد العربية لم تتأثر بل إنه يحرص على تقديم أمسيات وحفلات موسيقية في مختلف الدول العربية.



وأعرب رحيم عن بالغ سروره لتقديمه أمسيات يومي 22 و23 أكتوبر مع الرباعي الوتري وبصحبة عدد من الموسيقيين بدار الأوبرا بسيدني.



قدمت العديد من الحفلات في أستراليا لكنني أتوق شوقا للعزف هذه المرة في دار الأوبرا وتقديم رسائل من العراق وهي ترجمة موسيقية لأطفال العراق إلى المجتمع الدولي

وفي الختام، توجه بالحديث إلى المهاجرين واللاجئين وناشدهم بتمثيل بلادهم الأم في بلاد المهجر بأحلى صورة من خلال العمل الدؤوب الاندماج داخل مجتمعاتهم الجديدة.



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