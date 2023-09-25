مشوار إلى شبه جزيرة فلوريو: لماذا نحت الصيادون الكهوف على شواطئها؟

تقع شبه جزيرة فلوريو على بعد أربعين دقيقة جنوب أديلايد، وبها بعض أفضل المناظر الطبيعية الخلابة في جنوب أستراليا.





يمكن للزوار الاستمتاع بالطبيعة الساحرة واكتشاف البلدات الجميلة بما في ذلك فيكتور هاربور وويلانجا.





تعد المنطقة موطنًا لشركة McLaren Vale المشهورة عالميًا - موطن إنتاج النبيذ المستدام والعلامة التجارية المشهورة عالمياً.





يعود تاريخ شبه جزيرة فلوريو إلى آلاف السنين قبل الاستيطان الأوروبي حيث عاشت عليها شعوب كورنا وبيرامانجك ونغارينجيري.





ولا زالت هناك روابط بين السكان الأصليين وأراضيهم تشمل قصصاً عن الأماكن المختلفة وأعمالاً فنية. هذا بالإضافة إلى أسماء المناطق والحيوانات والنباتات المحلية.



يعد متنزه Moana Sands Conservation Park موقعًا مهمًا للتراث الثقافي للسكان الأصليين خاصة الكثبان الساحلية. وقد تم العثور في هذه المنطقة على قطع أثرية تشمل مواقع دفن وأصداف يعود تاريخ بعضها إلى 6000 عام.





في عام 1802، التقى المستكشف الأوروبي ماثيو فليندرز بالمستكشف الفرنسي نيكولا بودين بالقرب من مصب نهر موراي. أطلق بودين على المنطقة اسم فلوريو على اسم وزير البحرية الفرنسي وتم تسمية نقطة التقاءهم باسم Encounter Bay.





تم إنشاء محطات صيد الحيتان في ما أصبح يعرف فيما بعد بـ"فيكتور هاربور" في أوائل القرن التاسع عشر واستمرت في العمل حتى ستينيات القرن التاسع عشر.



View of jetty ruins and beach from a dark cave in port Willunga beach, Adelaide South Australia Source: iStockphoto / T O/Getty Images/iStockphoto يمكن ممارسة العديد من الأنشطة على شبه جزيرة فلوريو بما في ذلك الاستمتاع بإطلالة شاملة على المناظر الطبيعية للتلال الخضراء ومزارع الكروم والشواطئ والخط الساحلي من خلال جولة بطائرة هليكوبتر.





تتميز شبه جزيرة فلوريو بشواطئها الخلابة ذات المياه الفيروزية والرمال البيضاء النقية. يوجد بها أيضا بعض الخلجان المنعزلة والكهوف الساحلية والحياة المائة الغنية خاصة في منطقتي Port Valley و Port Willunga.





يوجد على شاطئ Port Wullinga مجموعة من الكهوف التي صنعها الإنسان والتي نحتها الصيادون المحليو في عام 1868.





تم نحت الكهوف لتخزين قوارب الصيادين والشباك ومعدات الصيد الأخرى، وهي الآن وجهة سياحية شهيرة ومكان جيد للاختباء من أشعة الشمس في الأيام الحارة.





يستمتع الزوار أيضا بالغوص والغطس في المياه الصافية لخليج St Vincent.





من أهم معالم شبه جزيرة فلوريو هو متنزه Deep Creek Conservation Park، والذي يتميز بمنحدراته ووديانه وتلاله.





يوجد في المنتزه 15 مسارًا للمشي تتميز بمناظر ساحلية رائعة، ويمكن أثناء السير فيها التمتع بمشاهدة العديد من الحيوانات المحلية، ومئات الأنواع من النباتات.



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تقع جزيرة كانجرو الشهيرة على بعد 14 كم من طرف شبه جزيرة فلوريو، ويفصلهما عن بعضهما البعض مضيق ضيق.





تسجل جنوب أستراليا باستمرار معدل نمو سكاني أقل من المتوسط، ولكن لا يمكن قول الشيء نفسه عن شبه جزيرة فلوريو. فعلى النقيض تتميز المنطقة بنمو سكاني قوي.





يعتمد اقتصاد شبه جزيرة فلوريو في المقام الأول على الزراعة والقطاع الخدمي - وخاصة تجارة التجزئة والسياحة.





نظرًا لموقعها، فإن طقس شبه جزيرة فلوريو مشابه تمامًا لطقس أديلايد، على الرغم من أنه في المتوسط أكثر برودة قليلاً بسبب نسائم البحر.





من الممتع زيارة شبه الجزيرة في أي وقت من السنة، على الرغم من أن فصل الصيف عندما تزهر كروم العنب يمكن أن يكون من أجمل الأوقات هناك.



