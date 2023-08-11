هل تعرفون ما هو التسمم المائي؟

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Engin Akyurt/Unsplash

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نقدم لكم فقرة المنوعات من برنامج Good Morning Australia التي تحمل إليكم بعض الأخبار والمواضيع الخفيفة.

توفيت الأمريكية آشلي سمرز نتيجة إصابتها بـ"التسمم المائي" بعد شربها حوالى 2 لتر من الماء خلال عشرين دقيقة فقط.

وكانت آشلي تقضي عطلة نهاية الأسبوع مع زوجها وابنتيهما في بحيرة فريمان بالقرب من مدينة مونتايسلو بولاية إنديانا، وقبل عودتها إلى المنزل شعرت بأعراض الجفاف ما دفعها إلى تناول أربع عبوات من المياه في 20 دقيقة فقط.

فما هو التسمم المائي؟

تحدثت بترا طوق الهندي وفارس حسن عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.

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